Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Хрещатик хочуть капітально відремонтувати за 740 мільйонів

Середа, 26 травня 2021, 13:01
Вулиця Хрещатик

Комунальна корпорація КМДА "Київавтодор" оголосила тендер на капітальний ремонт вулиці Хрещатик у центрі Києва і оцінила роботи в 741 мільйон гривень.

Джерело: сайт Prozorro, "Хмарочос"

Деталі: Аукціон заплановано на 30 липня, очікувана вартість робіт – 740,951 млн грн. Ремонт має завершитись до кінця 2023 року.

В ході ремонту збираються зняти з тротуарів плитку й замінити її гранітними плитами товщиною 10 см. Гранітними плитами також облицюють парапети і східці, встановлять декоративні гранітні шари.

Заплановано також капітальний ремонт двох підземних переходів на розі Хрещатика та Прорізної та біля Майдану Незалежності. На окремих виходах буде передбачено підйомники для людей з інвалідністю.

Окрім того, до переліку робіт входить заміна освітлення, водовідведення, благоустрій та озеленення. Серед дерев згадується лише каштан.

Передісторія: Ще у 2020 році стало відомо, що в Києві готуються до капітального ремонту центральної вулиці Хрещатик, над проєктом оновлення понад кілометра дороги й тротуару працювали в інституті "Київдормістпроєкт".

Капітальний ремонт, згідно з проєктом, розпочнеться від Європейської площі (на місці стику бруківки та асфальту) і продовжиться аж до Бессарабської площі (до точки примикання бульвару Тараса Шевченка).

Також на вулиці планували облаштувати велодоріжки та провести капремонт інженерних мереж.

Також збиралися відремонтувати фонтани, замінити пошкоджені зелені насадження, тактильні елементи покриття та світлофори зі звуковими сигналами.

Українська правда
Теми: Київдорогибудівництво


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоВбивство відомого історика: поліція затримала підозрюваного

Регулятор заборонив імпорт електроенергії з Білорусі та РФ до жовтня

відео Опозиція вирішила нарощувати партизанський рух всередині Білорусі

фотоВ Україну доставили 117 тисяч доз вакцини Pfizer

"Белавіа" заборонила польоти в Україну

Кабмін готує санкції проти 11 російських акторів

Усі новини...
Київ
COVID у Києві: менш ніж 400 заражень і 9 смертей
МАУ відновить прямі рейси з Києва до Варшави
У Києві шукають вибухівку біля магазину
Останні новини
13:52
Протасевич працював журналістом на Донбасі – Білецький
13:47
ЄС затвердить четвертий пакет санкцій проти Лукашенка у червні – ЗМІ
13:41
Аеропорт "Київ" сподівається цього року більш ніж удвічі збільшити пасажиропотік
13:35
У Києві подорожчає проїзд, але не до 20-25 гривень – Кличко
13:29
Кабмін погодив Марію Чорну на посаду голови Кіровоградської ОДА
13:26
Керівник незаконно приватизував майно ДП "Арсенал" – ДБР
13:13
Сукупний держборг України зріс у квітні на 20 мільярдів гривень
13:11
фотоФіскали проводять обшуки в Черкаській міськраді
13:02
Росія позбавляє права балотуватися учасників "екстремістських організацій"
13:01
Хрещатик хочуть капітально відремонтувати за 740 мільйонів
Усі новини...