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Крещатик хотят капитально отремонтировать за 740 миллионов

Среда, 26 мая 2021, 13:01
Крещатик хотят капитально отремонтировать за 740 миллионов
Улица Крещатик

Коммунальная корпорация КГГА "Киевавтодор" объявила тендер на капитальный ремонт улицы Крещатик в центре Киева и оценила работы в 741 млн гривен.

Источник: сайт Prozorro, "Хмарочос"

Детали: Аукцион запланирован на 30 июля, ожидаемая стоимость работ – 740,951 млн грн. Ремонт должен завершиться до конца 2023 года.

В ходе ремонта собираются снять с тротуаров плитку и заменить ее на гранитные плиты толщиной 10 см. Гранитными плитами также облицуют парапеты и лестницы, установят декоративные гранитные слои.

Запланирован также капитальный ремонт двух подземных переходов на углу Крещатика и Прорезной и возле Майдана Независимости. На отдельных выходах будут предусмотрены подъемники для людей с инвалидностью.

Кроме того, в перечень работ входит замена освещения, водоотведения, благоустройства и озеленения. Среди деревьев упоминается только каштан.

Предыстория: Еще в 2020 году стало известно, что в Киеве готовятся к капитальному ремонту центральной улицы Крещатик, над проектом обновления более километра дороги и тротуара работали в институте "Киевдормистпроект".

Капитальный ремонт, согласно проекту, начнется от Европейской площади (на месте стыка брусчатки и асфальта) и протянется до Бессарабской площади (до точки примыкания к бульвару Тараса Шевченко).

Также на улице планировали обустроить велодорожки и провести капремонт инженерных сетей.

Также собирались отремонтировать фонтаны, заменить поврежденные зеленые насаждения, тактильные элементы покрытия и светофоры со звуковыми сигналами.

Украинская правда

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Темы: Киевдорогистроительство
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