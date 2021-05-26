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Кабмін погодив Марію Чорну на посаду голови Кіровоградської ОДА

Середа, 26 травня 2021, 13:29
Кабмін погодив Марію Чорну на посаду голови Кіровоградської ОДА

Кабінет міністрів погодив призначення Марії Чорної на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Джерело: трансляція засідання уряду 26 травня

Деталі: Було зазначено, що Чорна має великий досвід праці на різних посадах в Кіровоградській ОДА. Наразі вона обіймає посаду директорки департаменту агропромислового розвитку ОДА.

Що передувало: 15 квітня президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Назаренка з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Валентина Романенко, УП

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