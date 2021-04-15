Зеленський звільнив керівника Кіровоградщини 

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Назаренка з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Джерело: укази президента від 15 квітня №163/2021 та №164/2021

Деталі: Тимчасове виконання обов’язків голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Зеленський поклав на першого заступника голови ОДА Валерія Жалдака.

Довідка: Андрій Назаренко працював в області з 2010 року. Його призначили на посаду голови Кіровоградської ОДА у серпні 2020 року.

Кабінет міністрів 14 квітня погодив звільнення Андрія Назаренка з посади голови Кіровоградської облдержадміністрації.