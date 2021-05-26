Кабмин согласовал Марию Черную на должность председателя Кировоградской ОГА
Среда, 26 мая 2021, 13:29
Кабинет министров согласовал назначение Марии Черной на пост главы Кировоградской областной государственной администрации.
Источник: трансляция заседания правительства 26 мая
Детали: Было отмечено, что Черная имеет большой опыт работы на различных должностях в Кировоградской ОГА. Сейчас она занимает должность директора департамента агропромышленного развития ОГА.
Что предшествовало: 15 апреля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Назаренко с должности главы Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.
Валентина Романенко, УП