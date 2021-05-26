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Кабмин согласовал Марию Черную на должность председателя Кировоградской ОГА

Среда, 26 мая 2021, 13:29

Кабинет министров согласовал назначение Марии Черной на пост главы Кировоградской областной государственной администрации.

Источник: трансляция заседания правительства 26 мая

Детали: Было отмечено, что Черная имеет большой опыт работы на различных должностях в Кировоградской ОГА. Сейчас она занимает должность директора департамента агропромышленного развития ОГА.

Что предшествовало: 15 апреля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Назаренко с должности главы Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Валентина Романенко, УП


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