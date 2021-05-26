Окупанти 5 разів порушили "тишу", поранили бійця ЗСУ
З початку доби російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілу снайпера поранений український військовий.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Поблизу населеного пункту Кримське ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру та із озброєння бойової машини піхоти.
Неподалік Причепилівки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі населених пунктів Красногорівка та Павлопіль противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї".
Деталі: Внаслідок вогню військовий отримав поранення – він у лікарні, стан задовільний.
Зазначається, що на обстріли ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.