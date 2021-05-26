Окупанти 5 разів порушили "тишу", поранили бійця ЗСУ

З початку доби російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілу снайпера поранений український військовий.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Поблизу населеного пункту Кримське ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру та із озброєння бойової машини піхоти.

Неподалік Причепилівки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населених пунктів Красногорівка та Павлопіль противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї".

Деталі: Внаслідок вогню військовий отримав поранення – він у лікарні, стан задовільний.

Зазначається, що на обстріли ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.