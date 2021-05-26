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Оккупанты 5 раз нарушили "тишину", ранили бойца ВСУ

Среда, 26 мая 2021, 17:40
Оккупанты 5 раз нарушили тишину, ранили бойца ВСУ

С начала суток российско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрела снайпера ранен украинский военный.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вблизи населенного пункта Крымское враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и с вооружения боевой машины пехоты.

Неподалеку Причепиловки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников с минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Красногоровка и Павлополь противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия".

Детали: В результате огня военный получил ранения - он в больнице, состояние удовлетворительное.

Отмечается, что на обстрелы ВСУ открывали огонь.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСвойна
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