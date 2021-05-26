Оккупанты 5 раз нарушили "тишину", ранили бойца ВСУ
С начала суток российско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрела снайпера ранен украинский военный.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Вблизи населенного пункта Крымское враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и с вооружения боевой машины пехоты.
Неподалеку Причепиловки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников с минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе населенных пунктов Красногоровка и Павлополь противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия".
Детали: В результате огня военный получил ранения - он в больнице, состояние удовлетворительное.
Отмечается, что на обстрелы ВСУ открывали огонь.