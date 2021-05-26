Росіяни позбавили українського політв'язня необхідного лікування – омбудсмен

Стан здоров’я українця Олександра Марченка, якого незаконно засудили до 10 років колонії за сфальсифікованою справою за нібито "шпигунство", погіршується через неотримання життєво необхідних ліків.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова: "Він потребує гормональної терапії, яку йому було призначено після видалення щитоподібної залози. Попри те, що рідні та адвокати передають необхідні медпрепарати, адміністрація виправної установи Олександрові їх не надає".

Деталі: За словами Денісової, протягом місяця, що Марченко перебуває у колонії Краснодарського краю РФ, йому жодного разу не було здійснено кваліфікований медогляд.

Ненадання належної медичної допомоги вже призвело до значного погіршення стану здоров’я Олександра. Та ситуація може ускладнитися, адже попри його погане самопочуття, він двічі поміщався у штрафний ізолятор – загалом на термін 15 діб.

Україна розцінює вищевказані дії керівництва виправної колонії як катування, нелюдське і таке, що принижує гідність, поводження з людиною.

Омбудсменка наголошує, що такі дії є прямим порушенням Конвенції та Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених в ООН.

"Звертаюсь до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою вжити невідкладних заходів для відновлення порушених прав Олександра Марченка, а саме: провести повне медичне обстеження, надати відповідний комплекс лікування, сприяти в отриманні необхідних медпрепаратів, а також перевірити правомірність поміщення його у ШІЗО.

Закликаю міжнародну спільноту посилити тиск на РФ, аби змусити виконувати норми міжнародного права та негайно звільнити усіх бранців Кремля", - пише Денісова.