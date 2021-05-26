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Россияне лишили украинского политзаключенного необходимого лечения – омбудсмен

Среда, 26 мая 2021, 17:48
Россияне лишили украинского политзаключенного необходимого лечения – омбудсмен

Состояние здоровья украинца Александра Марченко, которого незаконно приговорили к 10 годам колонии по сфальсифицированному делу за якобы "шпионаж", ухудшается из-за неполучения жизненно необходимых лекарств.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram

Прямая речь: "Ему требуется гормональная терапия, которую ему назначили после удаления щитовидной железы. Несмотря на то, что родные и адвокаты передают необходимые медпрепараты, администрация исправительного учреждения Александру их не предоставляет".

Детали: По словам Денисовой, в течение месяца пребывания Марченко в колонии Краснодарского края ему ни разу не был предоставлен квалифицированный медосмотр.

Непредоставление надлежащей медицинской помощи уже привело к значительному ухудшению состояния здоровья Александра. И ситуация может осложниться, ведь несмотря на его плохое самочувствие, он дважды помещался в штрафной изолятор - в среднем на срок 15 суток.

Украина расценивает вышеуказанные действия руководства исправительной колонии как пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с человеком.

Омбудсмен отмечает, что такие действия являются прямым нарушением Конвенции и Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных в ООН.

 

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием принять безотлагательные меры для восстановления нарушенных прав Александра Марченко, а именно: провести полное медицинское обследование, предоставить соответствующий комплекс лечения, содействовать в получении необходимых медпрепаратов, а также проверить правомерность помещения его в ШИЗО.

Призываю международное сообщество усилить давление на РФ, чтобы заставить выполнять нормы международного права и немедленно освободить всех узников Кремля", - пишет Денисова.

Украинская правда
Темы: политзаключенныеРосcияомбудсмен
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