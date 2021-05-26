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Мешканцям ОРЛО заборонили перетинати лінію розмежування частіше одного разу на місяць

Середа, 26 травня 2021, 18:23

Окупаційна влада на непідконтрольній уряду частині Луганської області видала "указ", яким заборонила мешканцям перетинати лінію розмежування з підконтрольною Україні територією частіше одного раза на місяць. 

Джерело: "указ" очільника терористичного угруповання "ЛНР"

Деталі: Йдеться про КПВВ "Станиця Луганська". Саме там мешканці ОРЛО, які мають реєстрацію на цій території, зможуть лише раз на місяць перетинати КПВВ. 

Частіше виїжджати із окупованої територію особи зможуть лише на підставі "рішення епідкомісії". 

 

Рішення пояснюють тим, що хочуть "запобігти поширенню коронавірусу". 

Українська правда
Теми: ОРДЛО


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