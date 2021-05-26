Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мешканцям ОРЛО заборонили перетинати лінію розмежування частіше одного разу на місяць

Середа, 26 травня 2021, 18:23
Мешканцям ОРЛО заборонили перетинати лінію розмежування частіше одного разу на місяць

Окупаційна влада на непідконтрольній уряду частині Луганської області видала "указ", яким заборонила мешканцям перетинати лінію розмежування з підконтрольною Україні територією частіше одного раза на місяць. 

Джерело: "указ" очільника терористичного угруповання "ЛНР"

Деталі: Йдеться про КПВВ "Станиця Луганська". Саме там мешканці ОРЛО, які мають реєстрацію на цій території, зможуть лише раз на місяць перетинати КПВВ. 

Частіше виїжджати із окупованої територію особи зможуть лише на підставі "рішення епідкомісії". 

 

Рішення пояснюють тим, що хочуть "запобігти поширенню коронавірусу". 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: