Жителям ОРЛО запретили пересекать линию разграничения чаще одного раза в месяц

Оккупационные власти на неподконтрольной правительству части Луганской области выдала "указ", которым запретила жителям пересекать линию разграничения с подконтрольной Украине территорией чаще одного раза в месяц.

Источник: "указ" главы террористической группировки "ЛНР"

Детали: Речь идет о КПВВ "Станица Луганская". Там жители ОРЛО, которые имеют регистрацию на этой территории, смогут только раз в месяц пересекать КПВВ.

Чаще выезжать с оккупированной территории можно будет только на основании "решения эпидкомиссии".

Решение объясняют тем, что хотят "предотвратить распространение коронавируса".