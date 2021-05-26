Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Жителям ОРЛО запретили пересекать линию разграничения чаще одного раза в месяц

Среда, 26 мая 2021, 18:23

Оккупационные власти на неподконтрольной правительству части Луганской области выдала "указ", которым запретила жителям пересекать линию разграничения с подконтрольной Украине территорией чаще одного раза в месяц.

Источник: "указ" главы террористической группировки "ЛНР"

Детали: Речь идет о КПВВ "Станица Луганская". Там жители ОРЛО, которые имеют регистрацию на этой территории, смогут только раз в месяц пересекать КПВВ.

Чаще выезжать с оккупированной территории можно будет только на основании "решения эпидкомиссии".

 

Решение объясняют тем, что хотят "предотвратить распространение коронавируса".

Украинская правда
Темы: ОРДЛО


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоРезервисты учились защищать государственную границу

Зеркаль уходит из "Нафтогаза"

видеоНовым владельцем "Украинской правды" стал Томаш Фиала

Кабмин утвердил санкции против 11 российских актеров

Протасевич работал журналистом на Донбассе – Белецкий

В Киеве подорожает проезд, но не до 20-25 гривен – Кличко

Все новости...
ОРДЛО
Российские наемники обстреляли поселок Северное с ПТРК "Фагот"
Боевики совершили 4 обстрела на Донбассе, ВСУ ответили
"Прокурора" оккупированного Алчевска приговорили к 8 годам за помощь террористам
Последние новости
18:30
Саммит ЕС-США при участии Байдена состоится 15 июня
18:27
Газопоставщики не стали снижать годовой тариф для населения с 1 июня
18:23
Жителям ОРЛО запретили пересекать линию разграничения чаще одного раза в месяц
18:00
В МИД РФ заявили о русофобии из-за замены российского флага в Риге
17:55
Украинцы вложили в банки-участники Фонда гарантирования 10 миллиардов в апреле
17:50
Кулеба о "Северном потоке-2": ничто не проиграно, пока игра не завершилась
17:49
Гривня на закрытии межбанка немного укрепилась
17:48
фотоРоссияне лишили украинского политзаключенного необходимого лечения – омбудсмен
17:48
Amazon покупает голливудскую студию Metro-Goldwyn-Mayer за 8,45 миллиардов долларов
17:47
Фото"Продавали" должность главы Кировоградщины за $3,5 млн: разоблачили двоих делков
Все новости...