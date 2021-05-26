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Жителям ОРЛО запретили пересекать линию разграничения чаще одного раза в месяц

Среда, 26 мая 2021, 18:23
Жителям ОРЛО запретили пересекать линию разграничения чаще одного раза в месяц

Оккупационные власти на неподконтрольной правительству части Луганской области выдала "указ", которым запретила жителям пересекать линию разграничения с подконтрольной Украине территорией чаще одного раза в месяц.

Источник: "указ" главы террористической группировки "ЛНР"

Детали: Речь идет о КПВВ "Станица Луганская". Там жители ОРЛО, которые имеют регистрацию на этой территории, смогут только раз в месяц пересекать КПВВ.

Чаще выезжать с оккупированной территории можно будет только на основании "решения эпидкомиссии".

 

Решение объясняют тем, что хотят "предотвратить распространение коронавируса".

Украинская правда

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Темы: ОРДЛО
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