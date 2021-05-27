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Безос влітку покине пост гендиректора Amazon

Четвер, 27 травня 2021, 00:20
Безос влітку покине пост гендиректора Amazon

Засновник Amazon Джефф Безос офіційно піде з посади генерального директора компанії 5 липня.

Джерело: CNN з посиланням на оголошення Безоса на щорічних зборах акціонерів компанії

Деталі: За словами Безоса, це "сентиментальний час": 5 липня - дата реєстрації Amazon в 1994 році.

Він сказав, що зосередить свою енергію та увагу на нових продуктах і ініціативах.

Передісторія:

  • У лютому стало відомо, що Безос залишить пост гендиректора Amazon.
  • Натомість Безос стане виконавчим головою ради директорів.
  • Керування компанією перейде Енді Джессі, який нині очолює Amazon Web Services.
  • Безос - найбагатша людина світу - продовжує утримувати понад 10% акцій Amazon, це основне джерело його статків в 191,3 млрд доларів.

"Українська правда" у Threads

Теми: бізнес
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