Безос влітку покине пост гендиректора Amazon

Засновник Amazon Джефф Безос офіційно піде з посади генерального директора компанії 5 липня.

Джерело: CNN з посиланням на оголошення Безоса на щорічних зборах акціонерів компанії

Деталі: За словами Безоса, це "сентиментальний час": 5 липня - дата реєстрації Amazon в 1994 році.

Він сказав, що зосередить свою енергію та увагу на нових продуктах і ініціативах.

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