Безос летом покинет пост гендиректора Amazon

Основатель Amazon Джефф Безос официально покинет пост генерального директора компании 5 июля.

Источник: CNN со ссылкой на объявление Безоса на ежегодном собрании акционеров компании

Детали: По словам Безоса, это "сентиментальное время": 5 июля - дата регистрации Amazon в 1994 году.

Он сказал, что сосредоточит свою энергию и внимание на новых продуктах и ​​инициативах.

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