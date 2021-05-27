Вперше суд зобов’язав приватну компанію скоротити викиди за Паризькою угодою

Компанія Shell повинна скоротити викиди CO2 на 45% (порівняно з 2019 роком) до кінця 2030-го – так постановив нідерландський суд.

Джерело: AFP, NOS

Деталі: Позов був поданий в квітні 2019 року Milieudefensie, нідерландською філією міжнародної організації Friends of the Earth ("Друзі Землі"). Більш 17 тисяч голландців приєдналися до позову як цивільний позивач.

Поряд з шістьма іншими неурядовими організаціями, включаючи Greenpeace і ActionAid в Нідерландах, Milieudefensie звинуватила Shell в недостатньому виконанні вимог Паризької кліматичної угоди і засудила "руйнування клімату" компанією. Організації звернулися в суд з проханням зобов'язати Shell скоротити викиди CO2 на 45% до 2030 року "відповідно до цілей, погоджених в Паризькій кліматичній угоді". Milieudefensie вважає, що неможливо виконати Паризьку угоду без юридичного примусу таких "великих забруднювачів", як Shell.

Shell стверджує, що вже робить необхідні кроки і вважає, що цей процес є політичним рішенням і що немає жодних юридичних підстав для претензій. Раніше Shell оголосила, що хоче зменшити викиди на 20% до 2030 року, на 45% - до 2035 року і повністю (100%) до 2050 року.

Суд постановив, що "Shell повинна внести свій вклад в боротьбу з небезпечним зміною клімату… Нафтова компанія зобов'язана своєю груповою політикою до кінця 2030 року скоротити викиди CO2 групою Shell, її постачальниками і споживачами на 45% нетто порівняно з рівнем 2019 року".

За словами суду, викиди створюють серйозні ризики для жителів Нідерландів і, зокрема, регіону Вадд, від підвищення рівня моря до ризиків для здоров'я, пов'язаних із забрудненням повітря. Це впливає на права жителів - наприклад, на спокійне сімейне життя.

Shell збирається оскаржити рішення.

Як зазначається, справа "Люди проти Shell", може стати прецедентом в судах по всьому світу. В Milieudefensie заявили, що кліматичний позов проти Shell унікальний, тому що вперше в історії суд зобов’язав компанію скоротити викиди CO2, змінивши свою політику.

AFP зазначає, що Нідерланди вразливі до наслідків зміни клімату, оскільки частина країни знаходиться нижче рівня моря.

Нагадаємо: Минулоріч концентрація вуглекислого газу піднялася до нового максимуму - на 148% вище доіндустріального рівня.