Впервые суд обязал частную компанию сократить выбросы по Парижскому соглашению

Компания Shell должна сократить выбросы CO2 на 45% (по сравнению с 2019 годом) до конца 2030-го - так постановил нидерландский суд.

Источник: AFP, NOS

Детали: Иск был подан в апреле 2019 года Milieudefensie, нидерландским филиалом международной организации Friends of the Earth ("Друзья Земли"). Более 17 тысяч голландцев присоединились к иску как гражданский истец.

Наряду с шестью другими неправительственными организациями, включая Greenpeace и ActionAid в Нидерландах, Milieudefensie обвинила Shell в недостаточном выполнении требований Парижского климатического соглашения и осудила "разрушение климата" компанией. Организации обратились в суд с просьбой обязать Shell сократить выбросы CO2 на 45% к 2030 году "в соответствии с целями, согласованными в Парижском климатическом соглашении". Milieudefensie считает, что невозможно выполнить Парижское соглашение без юридического принуждения таких "больших загрязнителей", как Shell.

Shell утверждает, что уже предпринимает необходимые шаги и считает, что этот процесс является политическим решением и что нет никаких юридических оснований для претензий. Ранее Shell объявила, что хочет уменьшить выбросы на 20% к 2030 году, на 45% - к 2035 и полностью (100%) к 2050 году.

Суд постановил, что "Shell должна внести свой вклад в борьбу с опасным изменением климата... Нефтяная компания обязана своей групповой политикой до конца 2030 года сократить выбросы CO2 группой Shell, ее поставщиками и потребителями на 45% нетто по сравнению с уровнем 2019 года".

По словам суда, выбросы создают серьезные риски для жителей Нидерландов и, в частности, региона Вадд, от повышения уровня моря до рисков для здоровья, связанных с загрязнением воздуха. Это влияет на права жителей - например, на спокойную семейную жизнь.

Shell собирается обжаловать решение.

Как отмечается, дело "Люди против Shell", может стать прецедентом в судах по всему миру. В Milieudefensie заявили, что климатический иск против Shell уникальный, потому что впервые в истории суд обязал компанию сократить выбросы CO2, изменив свою политику.

AFP отмечает, что Нидерланды уязвимы к последствиям изменения климата, поскольку часть страны находится ниже уровня моря.

Напомним: В прошлом году концентрация углекислого газа поднялась до нового максимума - на 148% выше доиндустриального уровня.