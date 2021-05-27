Президент і прем’єр Малі подали у відставку — два дні тому їх арештували військові
Четвер, 27 травня 2021, 05:28
Ба Ндау та Моктар Уан, тимчасові президент і прем'єр-міністр Малі, подали у відставку – за два дні після їхнього арешту військовими.
Джерело: Reuters з посиланням на помічника очільника перевороту віцепрезидента Ассімі Гойту Баба Сіссе
Деталі: За словами Сіссе, зараз тривають переговори про звільнення посадовців і формування нового уряду.
Reuters зазначає, що це посилює політичну кризу і потенційно може створити протистояння з іншими державами.
Переворот на чолі з Гойтою поставив під загрозу повернення Малі до демократії після серпневого перевороту, в результаті якого був повалений колишній президент Ібрагім Бубакар Кейта. Гойта також організував той переворот. Він пообіцяв, що вибори, заплановані на наступний рік, відбудуться.
Передісторія:
- 25 травня військові арештували тимчасових президента Ба Ндау і прем'єр-міністра Моктара Уане.
- Після відставки уряду Малі тимчасовий президент сформував новий. До нового уряду не включили міністра внутрішніх справ Модібо Коне і міністра оборони Садіо Камара, які є прихильниками так званої хунти, і це, імовірно, викликало нову хвилю обурення в країні. На вулицях столиці Малі Бамако почалися масові заворушення.
- Гойта заявив, що президент і прем'єр-міністр порушили перехідну хартію, не порадившись з ним з приводу нового уряду. Він також звинуватив уряд в неправильному вирішенні соціальної напруженості в Малі.
- Рада Безпеки ООН закликала до безпечного, негайного і беззастережного звільнення всіх затриманих посадовців. Франція, ЄС і США пригрозили запровадити санкції щодо того, що президент Франції Еммануель Макрон назвав "переворотом в рамках державного перевороту".