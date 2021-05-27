Президент і прем’єр Малі подали у відставку — два дні тому їх арештували військові

Ба Ндау та Моктар Уан, тимчасові президент і прем'єр-міністр Малі, подали у відставку – за два дні після їхнього арешту військовими.

Джерело: Reuters з посиланням на помічника очільника перевороту віцепрезидента Ассімі Гойту Баба Сіссе

Деталі: За словами Сіссе, зараз тривають переговори про звільнення посадовців і формування нового уряду.

Reuters зазначає, що це посилює політичну кризу і потенційно може створити протистояння з іншими державами.

Переворот на чолі з Гойтою поставив під загрозу повернення Малі до демократії після серпневого перевороту, в результаті якого був повалений колишній президент Ібрагім Бубакар Кейта. Гойта також організував той переворот. Він пообіцяв, що вибори, заплановані на наступний рік, відбудуться.

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