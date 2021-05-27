Президент и премьер Мали подали в отставку — два дня назад их арестовали военные
Ба Ндау и Моктар Уан, временные президент и премьер-министр Мали, подали в отставку - за два дня после их ареста военными.
Источник: Reuters со ссылкой на помощника главы переворота вице-президента Ассими Гойты Баба Сиссе
Детали: По словам Сиссе, сейчас ведутся переговоры об освобождении должностных лиц и формирования нового правительства.
Reuters отмечает, что это усиливает политический кризис и потенциально может создать противостояние с другими государствами.
Переворот во главе с Гойтой поставил под угрозу возврат Мали к демократии после августовского переворота, в результате которого был свергнут бывший президент Ибрагим Бубакар Кейта. Гойта также организовал тот переворот. Он пообещал, что выборы, запланированные на следующий год, состоятся.
Предыстория:
- 25 мая военные арестовали временных президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уане.
- После отставки правительства Мали временный президент сформировал новое. В новое правительство не включили министра внутренних дел Модибо Коне и министра обороны Садио Камара, которые являются сторонниками так называемой хунты, и это, вероятно, вызвало новую волну возмущения в стране. На улицах столицы Мали Бамако начались массовые беспорядки.
- Гойта заявил, что президент и премьер-министр нарушили переходную хартию, не посоветовавшись с ним по поводу нового правительства. Он также обвинил правительство в неправильном разрешении социальной напряженности в Мали.
- Совет Безопасности ООН призвал к безопасному, немедленному и безоговорочному освобождению всех задержанных чиновников. Франция, ЕС и США пригрозили ввести санкции в отношении того, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал "переворотом в рамках государственного переворота".