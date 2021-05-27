Президент и премьер Мали подали в отставку — два дня назад их арестовали военные

Ба Ндау и Моктар Уан, временные президент и премьер-министр Мали, подали в отставку - за два дня после их ареста военными.

Источник: Reuters со ссылкой на помощника главы переворота вице-президента Ассими Гойты Баба Сиссе

Детали: По словам Сиссе, сейчас ведутся переговоры об освобождении должностных лиц и формирования нового правительства.

Reuters отмечает, что это усиливает политический кризис и потенциально может создать противостояние с другими государствами.

Переворот во главе с Гойтой поставил под угрозу возврат Мали к демократии после августовского переворота, в результате которого был свергнут бывший президент Ибрагим Бубакар Кейта. Гойта также организовал тот переворот. Он пообещал, что выборы, запланированные на следующий год, состоятся.

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