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Facebook: Україна стала одним з найбільших постачальників дезінформації

Четвер, 27 травня 2021, 06:02
Facebook: Україна стала одним з найбільших постачальників дезінформації
Threat Report / The State of Influence / Operations 2017-2020

Facebook назвав Росію, Іран, М'янму, США і Україну ініціаторами більшості операцій з дезінформації як всередині країни, так і за кордоном.

Джерело: The Washington Post та Voice of America з посиланням на звіт Facebook за 4 роки, у якому розглядається так звана скоординована неавтентична поведінка

Деталі: Facebook заявляє, що з 2017 року він виявив кампанії з дезінформації в більш ніж 50 країнах. Звіт підсумовує 150 операцій з дезінформації. В цілому, згідно з аналізом, Росія була найбільшим постачальником дезінформації: за чотири роки там виявили 27 операцій з впливу. З них 15 були пов'язані з розташованим в Санкт-Петербурзі Агентством інтернет-досліджень (ІRА) або іншими організаціями, пов'язаними з Євгеном Пригожиним, російським олігархом, що тісно пов'язаний з президентом Росії Володимиром Путіним. Ще чотири російські мережі були пов'язані з кремлівськими спецслужбами, а ще дві - з сайтами російських ЗМІ.

Другим в списку опинився Іран з 23 недостовірними мережами.

В останні роки жодна інша кампанія впливу в соціальних мережах, виявлена ​​Facebook, не досягла масштабів російської діяльності 2016 року. У 2017 році Facebook виявив масштабну операцію з впливу, в ході якої російське Агентство інтернет-досліджень піддало 126 мільйонів користувачів платформи політичній дезінформації перед виборами.

Зокрема, з початку 2020 року у Facebook виявили і видалили мережу російської військової розвідки, яка зосереджувалася на Україні і сусідніх країнах. Вона створила фейкових персонажів, які працювали на форумах для ведення блогів і в різних соціальних мережах. Деякі з них видавали себе за журналістів і намагалися зв'язатися з політиками, журналістами та іншими громадськими діячами в регіоні.

"Переломним моментом в недавній історії операцій з впливу" у Facebook називають період виборів в США в 2020 році.

Як повідомляється, все більше гравців узяли приклад з Росії і почали операції з дезінформації в своїх країнах. Сюди належать мережі тіньових фірм зі зв'язків з громадськістю, які іноді дійсно працюють на обидві сторони всередині країни, а також політиків, маргінальних політичних груп і урядів.

WP наводить слова  очільника відділу політики безпеки Facebook Натаніеля Глейхера: він каже, що спершу це (операції з дезінформації) був елітний вид спорту, але тепер в гру входить все більше і більше людей.

Крім того, зазначається, що скоординовані зусилля з дезінформації стали більш витонченими і дорогими в останні роки.

Країнами, які найчастіше зазнавали іноземних операцій з дезінформації, були США, Україна, Великобританія, Лівія і Судан.

Нагадаємо: Раніше цього місяця Facebook видалив 105 облікових записів, 24 сторінки і п'ять профілів Instagram – у компанії стверджують, що вони були пов’язані з політичною партією "Слуга народу". Акаунти видалили за порушення політики Facebook щодо скоординованої неавтентичної поведінки.

"Українська правда" в Threads

Теми: facebookдезінформаціясоцмережі
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