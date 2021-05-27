Facebook назвал Россию, Иран, Мьянму, США и Украину инициаторами большинства операций по дезинформации как внутри страны, так и за рубежом.

Источник: The Washington Post и Voice of America со ссылкой на отчет Facebook за 4 года, в котором рассматривается так называемое скоординированное неаутентичное поведение

Детали: Facebook заявляет, что с 2017 года он обнаружил кампании по дезинформации в более чем 50 странах. Отчет включает 150 операций по дезинформации. В целом, согласно анализу, Россия была крупнейшим поставщиком дезинформации: за четыре года там обнаружили 27 операций по влиянию. Из них 15 были связаны с расположенным в Санкт-Петербурге Агентством интернет-исследований (ИRА) или другими организациями, связанными с Евгением Пригожиным, российским олигархом, тесно связанным с президентом России Владимиром Путиным. Еще четыре российские сети были связаны с кремлевскими спецслужбами, а еще две - с сайтами российских СМИ.

Вторым в списке оказался Иран с 23 недостоверными сетями.

В последние годы ни одна другая кампания влияния в социальных сетях, обнаруженная Facebook, не достигла масштабов российской деятельности 2016 года. В 2017 году Facebook обнаружил масштабную операцию по влиянию, в ходе которой российское Агентство интернет-исследований подвергло 126 млн пользователей платформы политической дезинформации перед выборами.

В частности, с начала 2020 года в Facebook обнаружили и удалили сеть российской военной разведки, которая сосредоточивалась на Украине и соседних странах. Она создала фейковых персонажей, которые работали на форумах для ведения блогов и в различных социальных сетях. Некоторые из них выдавали себя за журналистов и пытались связаться с политиками, журналистами и другими общественными деятелями в регионе.

"Переломным моментом в недавней истории операций по воздействию" в Facebook называют период выборов в США в 2020 году.

Как сообщается, все больше игроков взяли пример с России и начали операции по дезинформации в своих странах. Сюда относятся сети теневых фирм по связям с общественностью, которые иногда действительно работают на обе стороны внутри страны, а также политиков, маргинальных политических групп и правительств.

WP приводит слова главы отдела политики безопасности Facebook Натаниэля Глейхера: он говорит, что сначала это (операции по дезинформации) был элитным видом спорта, но теперь в игру входит все больше и больше людей.

Кроме того, отмечается, что скоординированные усилия по дезинформации стали более изящными и дорогими в последние годы.

Странами, которые чаще всего подвергались иностранным операциям по дезинформации, были США, Украина, Великобритания, Ливия и Судан.

Напомним: Ранее в этом месяце Facebook удалил 105 учетных записей, 24 страницы и пять профилей Instagram - в компании утверждают, что они были связаны с политической партией "Слуга народа". Аккаунты удалили за нарушение политики Facebook по скоординированному неаутентичному поведению.