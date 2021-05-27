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Україна — четверта в Європі за кількістю нових смертей від COVID-19

Четвер, 27 травня 2021, 06:51

За добу 25 травня у світі зареєстрували 559 688 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії – 211 553 нові зараження, в Бразилії – 79 459, в Аргентині – 35 399.

Крім того, у США – 23 500 нових хворих, а в Колумбії -  23 487.

 

Україна з 3 395 хворими знаходиться на 23 місці у світі – між Японією (3 901) та Парагваєм (3 307). Серед європейських країн Україна – на шостому місці.

За добу 12 342 людей у світі померли. За щоденною кількістю смертей Україна на 10 місці в світі і на 4 – в Європі.

150,8 млн людей подолали недугу, однак 14,7 млн хворіють.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 25 травня в Україні зафіксували 3 395 нових випадків захворювання на COVID-19, у лікарні поклали 1 778 осіб, померли 208 хворих, одужали 14 987 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


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