Украина — четвертая в Европе по количеству новых смертей от COVID-19

За сутки 25 мая в мире зарегистрировали 559 688 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 211 553 новых заражения, в Бразилии - 79 459, в Аргентине - 35 399.

Кроме того, в США - 23 500 новых больных, а в Колумбии - 23 487.

Украина с 3395 больными находится на 23 месте в мире - между Японией (3 901) и Парагваем (3 307). Среди европейских стран Украина - на шестом месте.

За сутки 12 342 человека в мире умерли. По ежедневному количеству смертей Украина на 10 месте в мире и на 4 - в Европе.

150,8 млн человек преодолели болезнь, однако 14,7 млн болеют.

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Напомним: 25 мая в Украине зафиксировали 3395 новых случаев заболевания COVID-19, в больнице положили 1778 человек, умерли 208 больных, выздоровели 14987 человек.