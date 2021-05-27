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109 громадян повернулися до України з сектора Гази

Четвер, 27 травня 2021, 08:11
president.gov.ua

В Україну у четвер вранці повернулися 109 громадян, які перебували в секторі Гази, де розгорівся збройний конфлікт.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Президент України Володимир Зеленський вітає успішне повернення на батьківщину 109 українських громадян, які виявили бажання виїхати із Сектора Гази. Літак з ними вранці приземлився у Києві".

Деталі: Разом із українцями було евакуйовано 13 громадян Молдови та 4-х громадян Болгарії.

Гуманітарна операція відбувалася в умовах збройного протистояння у регіоні. 

"Україна, яка восьмий рік змушена захищати свій суверенітет і територіальну цілісність від збройної агресії та відновлювати зруйновані війною території, як ніхто розуміє цінність кожного людського життя. Безпека людей завжди є пріоритетом для України. Тому паспорт із синьо-жовтим прапором – це запорука того, що держава не покине свого громадянина сам на сам із бідою", – сказано в повідомленні.

Для організації евакуації українців із Сектора Гази вітчизняне МЗС та дипломати провели низку непростих переговорів. У тісній співпраці та координації державні інституції забезпечили безпечне повернення українців додому. 

Зеленський наголосив, що українці завжди можуть розраховувати на допомогу своєї країни, хоч би в якій ситуації вони опинилися.

Цьому передувало: 26 травня зі сектора Гази евакуювали 109 українців, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії,спершу їх доставили до Каїра.

Теми: Сектор ГазаМЗСЗеленський


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