109 громадян повернулися до України з сектора Гази

В Україну у четвер вранці повернулися 109 громадян, які перебували в секторі Гази, де розгорівся збройний конфлікт.

Джерело: Офіс президента і голова МЗС Дмитро Кулеба у Facebook

Дослівно: "Президент України Володимир Зеленський вітає успішне повернення на батьківщину 109 українських громадян, які виявили бажання виїхати із Сектора Гази. Літак з ними вранці приземлився у Києві".

Деталі: Разом із українцями було евакуйовано 13 громадян Молдови та 4-х громадян Болгарії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив згодом, що люди повернулися з сектора Гази до 6 ранку

Цьому передували два перенесення дати евакуації через відсутність безпекових умов, довга нічна зупинка колони вже в Єгипті через появу безпекової загрози, дорога до Каїра через декілька десятків блок-постів на Синаї, поломка й ремонт літака.

Дипломати працювали в Ізраїлі та Єгипті, виїжджали на кордон Єгипту з Газою.

Гуманітарна операція відбувалася в умовах збройного протистояння у регіоні.

"Україна, яка восьмий рік змушена захищати свій суверенітет і територіальну цілісність від збройної агресії та відновлювати зруйновані війною території, як ніхто розуміє цінність кожного людського життя. Безпека людей завжди є пріоритетом для України. Тому паспорт із синьо-жовтим прапором – це запорука того, що держава не покине свого громадянина сам на сам із бідою", – сказано в повідомленні ОП.

Зеленський наголосив, що українці завжди можуть розраховувати на допомогу своєї країни, хоч би в якій ситуації вони опинилися.

Цьому передувало: 26 травня зі сектора Гази евакуювали 109 українців, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії,спершу їх доставили до Каїра.