109 громадян повернулися до України з сектора Гази

В Україну у четвер вранці повернулися 109 громадян, які перебували в секторі Гази, де розгорівся збройний конфлікт.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Президент України Володимир Зеленський вітає успішне повернення на батьківщину 109 українських громадян, які виявили бажання виїхати із Сектора Гази. Літак з ними вранці приземлився у Києві".

Деталі: Разом із українцями було евакуйовано 13 громадян Молдови та 4-х громадян Болгарії.

Гуманітарна операція відбувалася в умовах збройного протистояння у регіоні.

"Україна, яка восьмий рік змушена захищати свій суверенітет і територіальну цілісність від збройної агресії та відновлювати зруйновані війною території, як ніхто розуміє цінність кожного людського життя. Безпека людей завжди є пріоритетом для України. Тому паспорт із синьо-жовтим прапором – це запорука того, що держава не покине свого громадянина сам на сам із бідою", – сказано в повідомленні.

Для організації евакуації українців із Сектора Гази вітчизняне МЗС та дипломати провели низку непростих переговорів. У тісній співпраці та координації державні інституції забезпечили безпечне повернення українців додому.

Зеленський наголосив, що українці завжди можуть розраховувати на допомогу своєї країни, хоч би в якій ситуації вони опинилися.

Цьому передувало: 26 травня зі сектора Гази евакуювали 109 українців, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії,спершу їх доставили до Каїра.