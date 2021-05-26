Із сектора Гази повернули більше сотні українців – Кулеба
Із сектора Гази евакуювали 109 українців, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії, наразі вони в Каїрі.
Джерело: Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби
Пряма мова: "Сектор Гази. Успішно евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії. Вони вже у безпеці в Каїрі та незабаром летять до Києва".
Деталі: За словами Кулеби, операція переносилася двічі. Він додав, що Україна і Єгипет доклали шалених зусиль для створення безпечного коридору.
Міністр зазначив, що вдячний єгипетській стороні за співпрацю.
Кулеба повідомив, що Україна однією з перших провела успішну операцію, вивезши з сектора Гази громадян трьох країн.
Сектор Газа. Успішно евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії. Вони вже у безпеці в Каїрі та незабаром летять до Києва. Україна і Єгипет доклали шалених зусиль для створення безпечного коридору. Операція переносилася двічі, але ми це зробили 1/2— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 26, 2021
Передісторія:
- 10 травня сектор Гази обстріляв територію Ізраїлю й отримав вогонь у відповідь.
- Атака відбулася незадовго після палестинських протестів у Східному Єрусалимі проти запланованих виселень палестинців з району Шейх-Джаррах на користь єврейських поселенців.
- Відтоді між Ізраїлем та сектором Гази тривають активні бойові дії.
- Ізраїль і ХАМАС повідомили про укладення перемир'я в секторі Гази о 2 годині ночі в п'ятницю (02:00 за Києвом).