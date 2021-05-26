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Із сектора Газа повернули більше сотні українців – Кулеба

Середа, 26 травня 2021, 16:56

Із сектора Газа евакуювали 109 українців, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії, наразі вони в Каїрі.

Джерело: Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби 

Пряма мова: "Сектор Газа. Успішно евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії. Вони вже у безпеці в Каїрі та незабаром летять до Києва".

Деталі: За словами Кулеби, операція переносилася двічі. Він додав, що Україна і Єгипет доклали шалених зусиль для створення безпечного коридору.

Міністр зазначив, що вдячний єгипетській стороні за співпрацю.

Кулеба повідомив, що Україна однією з перших провела успішну операцію, вивезши з сектора Газа громадян трьох країн.

Передісторія:

  • 10 травня сектор Гази обстріляв територію Ізраїлю й отримав вогонь у відповідь.
  • Атака відбулася незадовго після палестинських протестів у Східному Єрусалимі проти запланованих виселень палестинців з району Шейх-Джаррах на користь єврейських поселенців.
  • Відтоді між Ізраїлем та сектором Гази тривають активні бойові дії.
  • Ізраїль і ХАМАС повідомили про укладення перемир'я в секторі Гази о 2 годині ночі в п'ятницю (02:00 за Києвом).

Українська правда
Теми: Кулеба ДмитроСектор Газаукраїнці


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