Із сектора Гази евакуювали 109 українців, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії, наразі вони в Каїрі.

Джерело: Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби

Пряма мова: "Сектор Гази. Успішно евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії. Вони вже у безпеці в Каїрі та незабаром летять до Києва".

Деталі: За словами Кулеби, операція переносилася двічі. Він додав, що Україна і Єгипет доклали шалених зусиль для створення безпечного коридору.

Міністр зазначив, що вдячний єгипетській стороні за співпрацю.

Кулеба повідомив, що Україна однією з перших провела успішну операцію, вивезши з сектора Гази громадян трьох країн.

Сектор Газа. Успішно евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії. Вони вже у безпеці в Каїрі та незабаром летять до Києва. Україна і Єгипет доклали шалених зусиль для створення безпечного коридору. Операція переносилася двічі, але ми це зробили 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 26, 2021

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