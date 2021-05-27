109 граждан вернулись в Украину из сектора Газы

В Украину в четверг утром вернулись 109 граждан, находившихся в секторе Газы, где разгорелся вооруженный конфликт.

Источник: Офис президента и глава МИД Дмитрий Кулеба в Facebook

Дословно: "Президент Украины Владимир Зеленский приветствует успешное возвращение на родину 109 украинских граждан, изъявивших желание выехать из Сектора Газы. Самолет с ними утром приземлился в Киеве".

Детали: Вместе с украинцами были эвакуированы 13 граждан Молдовы и 4-х граждан Болгарии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил позже, что люди вернулись из сектора Газа до 6 утра

Этому предшествовали два переноса даты эвакуации из-за отсутствия условий по безопасности, длинная ночная остановка колонны уже в Египте из-за появления угрозы безопасности, дорога в Каир через несколько десятков блок-постов на Синае, поломка и ремонт самолета.

Дипломаты работали в Израиле и Египте, выезжали на границу Египта с Газой.

Гуманитарная операция происходила в условиях вооруженного противостояния в регионе.

"Украина, которая восьмой год вынуждена защищать свой суверенитет и территориальную целостность от вооруженной агрессии и восстанавливать разрушенные войной территории, как никто понимает ценность каждой человеческой жизни. Безопасность людей всегда является приоритетом для Украины. Поэтому паспорт с сине-желтым флагом – это залог того, что государство не покинет своего гражданина один на один с бедой", – сказано в сообщении ОП.

Зеленский подчеркнул, что украинцы всегда могут рассчитывать на помощь своей страны, в какой бы ситуации они не оказались.

Этому предшествовало: 26 мая из сектора Газы эвакуировали 109 украинцев, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии, сначала их доставили в Каир.