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Чоловіка, який погрожував підірвати банк у центрі Києва, примусово лікуватимуть

Четвер, 27 травня 2021, 12:39

Громадянина Узбекистану, який погрожував підірвати банк у центрі Києва у серпні 2020 року, відправили на примусове лікування.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурорів про застосування примусових заходів медичного характеру відносно 33-річного громадянина Узбекистану, який 3 серпня 2020 року погрожував вибухом у приміщенні банку у центрі Києва.

За результатами досудового розслідування та судового розгляду установлено факт скоєння зазначеною особою терористичного акту.

Однак, згідно з висновками судово-психіатричної експертизи, на момент вчинення кримінального правопорушення за своїм психічним станом чоловік не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. За висновками лікарів, на теперішній час стан чоловіка не змінився.

Враховуючи викладене, до суду було внесено клопотання про застосування відносно іноземця примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.

Вказане клопотання судом задоволено повністю.

Пряма мова Максимець: "Раніше суд змінив йому запобіжний захід з тримання під вартою на поміщення у психіатричний заклад. Зараз він перебуває в лікарні в Глевасі. Чоловік також заявляв клопотання про проведення повторної експертизи, оскільки не хотів перебувати під суворим наглядом, але суд йому відмовив".

Українська правда
Теми: Київпрокуратура


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