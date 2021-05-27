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Мужчину, который угрожал взорвать банк в центре Киева, будут принудительно лечить

Четверг, 27 мая 2021, 12:39
Мужчину, который угрожал взорвать банк в центре Киева, будут принудительно лечить

Гражданина Узбекистана, который угрожал взорвать банк в центре Киева в августе 2020 года, отправили на принудительное лечение.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокуроров о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 33-летнего гражданина Узбекистана, который 3 августа 2020 года угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева.

По результатам предварительного расследования и судебного рассмотрения установлен факт совершения указанным лицом террористического акта.

Однако, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию мужчина не мог осознавать свои действия и руководить ими. По заключению врачей, в настоящее время состояние мужчины не изменилось.

Учитывая изложенное, в суд было внесено ходатайство о применении в отношении иностранца принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением.

Указанное ходатайство судом удовлетворено полностью.

Прямая речь Максимец: "Ранее суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на помещение в психиатрическое учреждение. Сейчас он находится в больнице в Глевахе. Мужчина также заявлял ходатайство о проведении повторной экспертизы, поскольку не хотел находиться под строгим наблюдением, но суд ему отказал".

Украинская правда

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Темы: Киевпрокуратура
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