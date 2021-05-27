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"Ненависть до Росії оповила очі": Кремль відреагував на слова Дуди

Четвер, 27 травня 2021, 13:52
Ненависть до Росії оповила очі: Кремль відреагував на слова Дуди

Кремль відповів на слова президента Польщі Анджея Дуди, який назвав Росію "не нормальною країною, а країною-агресором", що йому та іншим польським політикам "ненависть оповила очі".

Джерело: прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Ми дуже погано ставимося до такої риторики. Вона нам не подобається, і ми її не приймаємо. Росія - це дружня країна, сильна, впевнена в собі й абсолютно самостійна. І володіючи цими якостями, Росія шукає дружніх відносин, взаємовигідної співпраці з усіма сусідами, в тому числі з Польщею.

І нам шкода, що ненависть до нашої країни оповиває очі деяким польським політикам, в тому числі й президенту, і не дає можливості їм проявляти політичну мудрість".

Що було раніше: 26 травня Дуда заявив, що Росія не є нормальною країною, вона є державою-агресором.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДудаПутіндипломатичні відносини
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