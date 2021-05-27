Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Ненависть к России застилает глаза": Кремль отреагировал на заявления Дуды

Четверг, 27 мая 2021, 13:52
Ненависть к России застилает глаза: Кремль отреагировал на заявления Дуды

Кремль ответил на слова президента Польши Анджея Дуды, назвавшего Россию "не нормальной страной, а страной-агрессором", что ему и другим польским политикам "ненависть застилает глаза".

Источник: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС

Прямая речь Пескова: "Мы очень плохо относимся к такой риторике. Она нам не нравится, и мы ее не приемлем. Россия - это дружелюбная страна, сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная. И обладая этими качествами, Россия ищет дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе и с Польшей.

И мы сожалеем, что ненависть к нашей стране застилает глаза у некоторых польских политиков, в том числе и у президента, и не дает возможности им проявлять политическую мудрость".

Что было раньше: 26 мая Дуда заявил, что Россия не является нормальной страной, она является государством-агрессором.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДудаПутиндипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Дуда
Дуда и Зеленский неожиданно приехали в Луцк
Зеленский поговорил еще и с Дудой: Россия, контрнаступление, ЗАЭС
Дуда сравнил Россию с диким зверем, которого надо пристрелить
Последние новости
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
Все новости...
Реклама: