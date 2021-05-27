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"Ненависть к России застилает глаза": Кремль отреагировал на заявления Дуды

Четверг, 27 мая 2021, 13:52

Кремль ответил на слова президента Польши Анджея Дуды, назвавшего Россию "не нормальной страной, а страной-агрессором", что ему и другим польским политикам "ненависть застилает глаза".

Источник: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС

Прямая речь Пескова: "Мы очень плохо относимся к такой риторике. Она нам не нравится, и мы ее не приемлем. Россия - это дружелюбная страна, сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная. И обладая этими качествами, Россия ищет дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе и с Польшей.

И мы сожалеем, что ненависть к нашей стране застилает глаза у некоторых польских политиков, в том числе и у президента, и не дает возможности им проявлять политическую мудрость".

Что было раньше: 26 мая Дуда заявил, что Россия не является нормальной страной, она является государством-агрессором.

Темы: ДудаПутиндипломатические отношения


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