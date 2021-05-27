Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Мінцифри запустило тест на цифрову грамотність для держслужбовців

Четвер, 27 травня 2021, 14:20
Фото amactraining.co.uk

Міністерство цифрової трансформації презентувало національний тест на цифрову грамотність для державних службовців, який запуститься на порталі "Дія. Цифрова освіта".

Джерело: сайт Мінцифри

Дослівно: "Новий Цифрограм. Державні службовці відтепер можуть дізнатися власний рівень цифрової грамотності. Після складання національного тесту на цифрову грамотність для держслужбовців кожен отримає електронний сертифікат і зможе вдосконалити саме ті цифрові навички, які "провисають"".

Деталі: Ініціатива покликана підвищити ефективність діяльності держслужбовців.

Цифрограм заснований на рамці цифрових компетентностей для громадян України та оцінює 30 цифрових компетентностей. 

Ініціатива втілена за підтримки Програми EGAP, що фінансується Швейцарією і реалізується Фондом Східна Європа. 

Передісторія:

  • Минулого тижня Мінцифри запустило національний тест на цифрову грамотність для вчителів.

Українська правда
Теми: інтернетДія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаУ МОЗ назвали кількість українців, які скаржилися на побічні ефекти після вакцинації

Ворожий снайпер вбив українського військового на Донбасі

інфографікаЗ'явились деталі законопроєкту Зеленського про олігархів – ЗМІ

фотоПорошенко проігнорував допит в СБУ: помчав "назустріч сонцю"

Кравчук: Мінськ не може бути майданчиком для переговорів по Донбасу

фотоНа Широкому Лані випробовують САУ "Богдана"

Усі новини...
інтернет
Microsoft припинить підтримку браузера Internet Explorer
Українська Google сплатила мільйон штрафу за рішенням "антимонопольників"
Google представив бета-версію Android 12: що змінилося та як скористатися
Останні новини
16:24
Вчені розповіли про ймовірну причину тромбозів після щеплень проти COVID-19 та як їх уникнути
16:23
фотоБойовики "відкрили справу" проти Протасевича, звинувачують в особливо тяжких злочинах
16:21
Санкції ЄС проти Білорусі можуть стосуватись калію, нафти та фінансових трансакцій
16:12
Голова НБУ розповів, коли система електронних платежів запрацює у режимі 24/7
15:58
Волинські депутати просять заборонити "ОПЗЖ" та "Партію Шарія"
15:56
фотоЕкоактивіста посадили під нічний домашній арешт через історію з хабарем
15:48
Українців попереджають про погіршення погоди
15:43
Іран на 4 місяці забороняє майнінг криптовалют через дефіцит електроенергії
15:37
фотоУ Кривому Розі неповнолітній підпалив свою вагітну дівчину  
15:31
Румунські прикордонники знайшли 2850 одиниць зброї та боєприпаси у вантажівці, яка їхала в Україну
Усі новини...