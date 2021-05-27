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Мінцифри запустило тест на цифрову грамотність для держслужбовців

Четвер, 27 травня 2021, 14:20
Мінцифри запустило тест на цифрову грамотність для держслужбовців
Фото amactraining.co.uk

Міністерство цифрової трансформації презентувало національний тест на цифрову грамотність для державних службовців, який запуститься на порталі "Дія. Цифрова освіта".

Джерело: сайт Мінцифри

Дослівно: "Новий Цифрограм. Державні службовці відтепер можуть дізнатися власний рівень цифрової грамотності. Після складання національного тесту на цифрову грамотність для держслужбовців кожен отримає електронний сертифікат і зможе вдосконалити саме ті цифрові навички, які "провисають"".

Деталі: Ініціатива покликана підвищити ефективність діяльності держслужбовців.

Цифрограм заснований на рамці цифрових компетентностей для громадян України та оцінює 30 цифрових компетентностей. 

Ініціатива втілена за підтримки Програми EGAP, що фінансується Швейцарією і реалізується Фондом Східна Європа. 

Передісторія:

  • Минулого тижня Мінцифри запустило національний тест на цифрову грамотність для вчителів.

Українська правда

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Теми: інтернетДія
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