Мінцифри запустило тест на цифрову грамотність для держслужбовців

Міністерство цифрової трансформації презентувало національний тест на цифрову грамотність для державних службовців, який запуститься на порталі "Дія. Цифрова освіта".

Джерело: сайт Мінцифри

Дослівно: "Новий Цифрограм. Державні службовці відтепер можуть дізнатися власний рівень цифрової грамотності. Після складання національного тесту на цифрову грамотність для держслужбовців кожен отримає електронний сертифікат і зможе вдосконалити саме ті цифрові навички, які "провисають"".

Деталі: Ініціатива покликана підвищити ефективність діяльності держслужбовців.

Цифрограм заснований на рамці цифрових компетентностей для громадян України та оцінює 30 цифрових компетентностей.

Ініціатива втілена за підтримки Програми EGAP, що фінансується Швейцарією і реалізується Фондом Східна Європа.

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