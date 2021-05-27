Ворожий снайпер вбив українського військового на Донбасі

27 травня російсько-окупаційні війська прицільно обстріляли позиції українських захисників неподалік населеного пункту Новотошківське.

Джерело: ОТУ "Північ"

Деталі: Внаслідок снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям.

Зазначається, що на обстріл російсько-окупаційних військ ЗСУ відкрили вогонь у відповідь.

На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку. Про це також повідомили представників ОБСЄ.