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Ворожий снайпер вбив українського військового на Донбасі

Четвер, 27 травня 2021, 14:36

27 травня російсько-окупаційні війська прицільно обстріляли позиції українських захисників неподалік населеного пункту Новотошківське.

Джерело: ОТУ "Північ"

Деталі: Внаслідок снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям.

Зазначається, що на обстріл російсько-окупаційних військ ЗСУ відкрили вогонь у відповідь.

На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку. Про це також повідомили представників ОБСЄ.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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