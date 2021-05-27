Ворожий снайпер вбив українського військового на Донбасі
Четвер, 27 травня 2021, 14:36
27 травня російсько-окупаційні війська прицільно обстріляли позиції українських захисників неподалік населеного пункту Новотошківське.
Джерело: ОТУ "Північ"
Деталі: Внаслідок снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям.
Зазначається, що на обстріл російсько-окупаційних військ ЗСУ відкрили вогонь у відповідь.
На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку. Про це також повідомили представників ОБСЄ.
Українська правда