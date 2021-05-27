Вражеский снайпер убил украинского военного на Донбассе

27 мая российско-оккупационные войска прицельно обстреляли позиции украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское.

Источник: ОТУ "Північ"

Детали: В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.

Отмечается, что на обстрел российско-оккупационных войск ВСУ открыли огонь.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка. Об этом также сообщили представителям ОБСЕ.