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Вражеский снайпер убил украинского военного на Донбассе

Четверг, 27 мая 2021, 14:36
Вражеский снайпер убил украинского военного на Донбассе

27 мая российско-оккупационные войска прицельно обстреляли позиции украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское.

Источник: ОТУ "Північ"

Детали: В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.

Отмечается, что на обстрел российско-оккупационных войск ВСУ открыли огонь.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка. Об этом также сообщили представителям ОБСЕ.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСвойна
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