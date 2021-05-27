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Україна висунула підозру раднику міністра оборони Росії

Четвер, 27 травня 2021, 14:33
Україна висунула підозру раднику міністра оборони Росії
Шойгу (ліворуч) і Галкін (праворуч)

Українська прокуратура повідомила генерал-полковнику Збройних сил РФ, який наразі обіймає посаду радника міністра оборони Росії, про підозру в пособництві окупації Криму та підбурюванні до державної зради українських морських піхотинців у 2014 році.

Джерело: Офіс генпрокурора, заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов у Twitter, джерело "Української правди" у прокуратурі 

Деталі: За даними УП, йдеться про Олександра Галкіна. Він командував військами Південного військового округу РФ з 2010 року, а на початку 2017 року був призначений помічником міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Нагороджений медаллю "За повернення Криму", тобто за захоплення Росією Кримського півострова.

За даними слідства, у лютому-березні 2014 року командувач Південного військового округу ЗС РФ організував оточення бронетранспортерами і блокування військової частини А2272 1-го батальйону морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України – "одного з найбільш боєздатних військових підрозділів, спроможних дати відсіч збройній агресії".

Окрім того, генерал-полковник, погрожуючи застосуванням військовослужбовцями ЗС РФ фізичного насильства та зброї, підбурював офіцерів 1-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ і управління берегової та територіальної оборони до вчинення державної зради – переходу на бік ворога під час збройного конфлікту.

Прокурори Департаменту ОГП з нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, повідомили Галкіну про підозру за фактами пособництва у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, підбурювання до держзради, пособництва у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 ККУ).

Прокурори Офісу генпрокурора та слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України продовжують збір доказів причетності представників влади та службових осіб ЗС РФ до розв’язання і ведення агресивної війни проти України, а також вчинення інших злочинів, що призвели до окупації території Криму.

Досудове розслідування триває.

Довідка: У 2014 році Євросоюз вніс Олександра Галкіна до списку підсанкційних осіб, щодо яких введено візові обмеження.

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Українська правда

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Теми: КриманексіяокупаціяРосіяОфіс генпрокурора
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