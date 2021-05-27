Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна висунула підозру раднику міністра оборони Росії

Четвер, 27 травня 2021, 14:33
Шойгу (ліворуч) і Галкін (праворуч)

Українська прокуратура повідомила генерал-полковнику Збройних сил РФ, який наразі обіймає посаду радника міністра оборони Росії, про підозру в пособництві окупації Криму та підбурюванні до державної зради українських морських піхотинців у 2014 році.

Джерело: Офіс генпрокурора, заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов у Twitter, джерело "Української правди" у прокуратурі 

Деталі: За даними УП, йдеться про Олександра Галкіна. Він командував військами Південного військового округу РФ з 2010 року, а на початку 2017 року був призначений помічником міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Нагороджений медаллю "За повернення Криму", тобто за захоплення Росією Кримського півострова.

За даними слідства, у лютому-березні 2014 року командувач Південного військового округу ЗС РФ організував оточення бронетранспортерами і блокування військової частини А2272 1-го батальйону морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України – "одного з найбільш боєздатних військових підрозділів, спроможних дати відсіч збройній агресії".

Окрім того, генерал-полковник, погрожуючи застосуванням військовослужбовцями ЗС РФ фізичного насильства та зброї, підбурював офіцерів 1-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ і управління берегової та територіальної оборони до вчинення державної зради – переходу на бік ворога під час збройного конфлікту.

Прокурори Департаменту ОГП з нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, повідомили Галкіну про підозру за фактами пособництва у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, підбурювання до держзради, пособництва у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 ККУ).

Прокурори Офісу генпрокурора та слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України продовжують збір доказів причетності представників влади та службових осіб ЗС РФ до розв’язання і ведення агресивної війни проти України, а також вчинення інших злочинів, що призвели до окупації території Криму.

Досудове розслідування триває.

Довідка: У 2014 році Євросоюз вніс Олександра Галкіна до списку підсанкційних осіб, щодо яких введено візові обмеження.

Читайте також: Як ми втрачали Крим. Свідчення перших осіб України

"Це моє особисте пекло". Як окупували Крим: новини, які ми (майже) не помітили в лютому 2014-го

Українська правда
Теми: КриманексіяокупаціяРосіяОфіс генпрокурора


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаУ МОЗ назвали кількість українців, які скаржилися на побічні ефекти після вакцинації

Ворожий снайпер вбив українського військового на Донбасі

інфографікаЗ'явились деталі законопроєкту Зеленського про олігархів – ЗМІ

фотоПорошенко проігнорував допит в СБУ: помчав "назустріч сонцю"

Кравчук: Мінськ не може бути майданчиком для переговорів по Донбасу

фотоНа Широкому Лані випробовують САУ "Богдана"

Усі новини...
Крим
Кабмін затвердив санкції проти 11 російських акторів
У Путіна пропонують Лукашенку почати літати в окупований Крим
Аксьонов назвав себе фанатом СРСР і шкодує через його розпад
Останні новини
16:24
Вчені розповіли про ймовірну причину тромбозів після щеплень проти COVID-19 та як їх уникнути
16:23
фотоБойовики "відкрили справу" проти Протасевича, звинувачують в особливо тяжких злочинах
16:21
Санкції ЄС проти Білорусі можуть стосуватись калію, нафти та фінансових трансакцій
16:12
Голова НБУ розповів, коли система електронних платежів запрацює у режимі 24/7
15:58
Волинські депутати просять заборонити "ОПЗЖ" та "Партію Шарія"
15:56
фотоЕкоактивіста посадили під нічний домашній арешт через історію з хабарем
15:48
Українців попереджають про погіршення погоди
15:43
Іран на 4 місяці забороняє майнінг криптовалют через дефіцит електроенергії
15:37
фотоУ Кривому Розі неповнолітній підпалив свою вагітну дівчину  
15:31
Румунські прикордонники знайшли 2850 одиниць зброї та боєприпаси у вантажівці, яка їхала в Україну
Усі новини...