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Украина выдвинула подозрение советнику министра обороны России

Четверг, 27 мая 2021, 14:33
Украина выдвинула подозрение советнику министра обороны России
Шойгу (слева) и Галкин (справа)

Украинская прокуратура сообщила генерал-полковнику Вооруженных сил РФ, который сейчас занимает должность советника министра обороны России, о подозрении в пособничестве оккупации Крыма и подстрекательстве к государственной измене украинских морских пехотинцев в 2014 году.

Источник: Офис генпрокурора, заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в Twitter, источник "Украинской правды" в прокуратуре

Детали: По данным УП, речь идет об Александре Галкине. Он командовал войсками Южного военного округа РФ с 2010 года, а в начале 2017 года был назначен помощником министра обороны России Сергея Шойгу. Награжден медалью "За возвращение Крыма", то есть за захват Россией Крымского полуострова.

По данным следствия, в феврале-марте 2014 года командующий Южного военного округа ВС РФ организовал окружение бронетранспортерами и блокировку военной части А2272 1-го батальона морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины – "одно из самых боеспособных воинских подразделений, способных отразить вооруженную агрессию".

Кроме того, генерал-полковник, угрожая применением военнослужащими ВС РФ физического насилия и оружия, подстрекал офицеров 1-го батальона морской пехоты ВМС ВСУ и управления береговой и территориальной обороны к совершению государственной измены – переходу на сторону врага во время вооруженного конфликта.

Прокуроры Департамента ОГП по надзору в уголовных процессах по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, сообщили Галкину о подозрении по фактам пособничества в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, подстрекательства к госизмене, пособничества в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УКУ).

Прокуроры Офиса генпрокурора и следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины продолжают сбор доказательств причастности представителей власти и должностных лиц ВС РФ к развязыванию и ведению агрессивной войны против Украины, а также совершению других преступлений, которые привели к оккупации территории Крыма.

Досудебное расследование продолжается.

Справка: В 2014 году Евросоюз внес Александра Галкина в список подсанкционных лиц, в отношении которых введены визовые ограничения.

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Темы: КрыманнексияоккупацияРосcияОфис генпрокурора
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