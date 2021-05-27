У Києві знову прорвало тепломережу: на дорозі яма, рух перекрили

На вулиці Антоновича поблизу метро "Либідська" у Києві прорвало тепломережу, у зв’язку з чим утворилася яма на дорозі, рух транспорту перекрито.

Джерело: Київська адміністрація у Telegram, журналіст Тетяна Ніколаєнко у Facebook

Дослівно КМДА: "У зв’язку з аварією на інженерних мережах проїзд на вул. Антоновича поблизу станції метро "Либідська" перекрито".

Деталі: Наразі аварійна бригада "Київтеплоенерго" локалізувала витік води на магістральній тепломережі та розпочинає ремонтні роботи.



У КМДА додали, що пошкоджений трубопровід діаметром 1000 мм був введений в експлуатацію в 1987 році.

Об‘їзд проблемної ділянки дороги здійснюється провулком Руслана Лужевського, вулицею Антоновича та на розворот вулицею Велика Васильківська.

Передісторія: