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У Києві знову прорвало тепломережу: на дорозі яма, рух перекрили

Четвер, 27 травня 2021, 14:49
У Києві знову прорвало тепломережу: на дорозі яма, рух перекрили
Фото Yan Dobronosov

На вулиці Антоновича поблизу метро "Либідська" у Києві прорвало тепломережу, у зв’язку з чим утворилася яма на дорозі, рух транспорту перекрито.

Джерело: Київська адміністрація у Telegram, журналіст Тетяна Ніколаєнко у Facebook

Дослівно КМДА: "У зв’язку з аварією на інженерних мережах проїзд на вул. Антоновича поблизу станції метро "Либідська" перекрито".

Деталі: Наразі аварійна бригада "Київтеплоенерго" локалізувала витік води на магістральній тепломережі та розпочинає ремонтні роботи.

У КМДА додали, що пошкоджений трубопровід діаметром 1000 мм був введений в експлуатацію в 1987 році. 

 
Фото Yan Dobronosov

Об‘їзд проблемної ділянки дороги здійснюється провулком Руслана Лужевського, вулицею Антоновича та на розворот вулицею Велика Васильківська.

Передісторія:

Українська правда
Теми: Київдороги
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