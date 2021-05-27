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В Киеве снова прорвало теплосеть: на дороге яма, движение перекрыли

Четверг, 27 мая 2021, 14:49
Фото Yan Dobronosov

На улице Антоновича возле метро "Лыбидская" в Киеве прорвало теплосеть, в связи с чем образовалась яма на дороге, движение транспорта перекрыто.

Источник: Киевская администрация в Telegram, журналист Татьяна Николаенко в Facebook

Дословно КГГА: "В связи с аварией на инженерных сетях проезд на ул. Антоновича возле станции метро "Лыбидская" перекрыт".

Детали: Сейчас аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" локализовала утечка воды на магистральной теплосети и начинает ремонтные работы.

В КГГА добавили, что повреждённый трубопровод диаметром 1000 мм был введен в эксплуатацию в 1987 году.

 
Фото Yan Dobronosov

Объезд проблемного участка дороги осуществляется по переулку Руслана Лужевского, по улице Антоновича и на разворот по улице Большая Васильковская.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Киевдороги


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