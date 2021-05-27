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Румунські прикордонники знайшли 2850 одиниць зброї та боєприпаси у вантажівці, яка їхала в Україну

Четвер, 27 травня 2021, 15:31
Румунські прикордонники знайшли 2850 одиниць зброї та боєприпаси у вантажівці, яка їхала в Україну
фото румунської поліції

Румунські прикордонники затримали на кордоні з Україною вантажівку із 2850 одиниць зброї та боєприпасів.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Румунії Лючіан Боде, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на HotNews.ro.

Прикордонна поліція в Ісакчі (Тулчі) знайшла 143 ящики зі зброєю. Це були 2850 нових пістолетів з патронами.

 

Зброя була захована у вантажівці з меблями, якою керував громадянин України. Глава МВС заявив, що це "рекордне захоплення" контрабандної зброї. Вантажівка прямувала в Україну.

Поромна переправа через Дунай "Орлівка – Ісакча " на кордоні з Румунією працює з серпня минулого року.

Вона забезпечує прямий вихід з півдня Одеської області до Євросоюзу. Переправа споруджена в найвужчому місці Дунаю – ширина річки тут не перевищує 900 метрів.

Теми: РумуніяУкраїназброя
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