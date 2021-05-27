Румынские пограничники нашли 2850 единиц оружия и боеприпасы в грузовике на границе с Украиной

Румынские пограничники задержали на границе с Украиной грузовик с 2850 единицами оружия и боеприпасов.

Об этом заявил министр внутренних дел Румынии Лючиан Боде, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HotNews.ro.

Пограничная полиция в Исакче (Тулче) нашла 143 ящика с оружием. Это были 2850 новых пистолетов с патронами.

Оружие было спрятано в грузовике с мебелью, которым управлял гражданин Украины. Глава МВД заявил, что это "рекордный захват" контрабандного оружия. Грузовик направлялся в Украине.

Паромная переправа через Дунай "Орловка – Исакча" на границе с Румынией работает с августа прошлого года.

Она обеспечивает прямой выход с юга Одесской области в Евросоюз. Переправа сооружена в самом узком месте Дуная – ширина реки здесь не превышает 900 метров.