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Румынские пограничники нашли 2850 единиц оружия и боеприпасы в грузовике на границе с Украиной

Четверг, 27 мая 2021, 15:31
фото румынской полиции

Румынские пограничники задержали на границе с Украиной грузовик с 2850 единицами оружия и боеприпасов.

Об этом заявил министр внутренних дел Румынии Лючиан Боде, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HotNews.ro.

Пограничная полиция в Исакче (Тулче) нашла 143 ящика с оружием. Это были 2850 новых пистолетов с патронами.

 

Оружие было спрятано в грузовике с мебелью, которым управлял гражданин Украины. Глава МВД заявил, что это "рекордный захват" контрабандного оружия. Грузовик направлялся в Украине.

Паромная переправа через Дунай "Орловка – Исакча" на границе с Румынией работает с августа прошлого года.

Она обеспечивает прямой выход с юга Одесской области в Евросоюз. Переправа сооружена в самом узком месте Дуная – ширина реки здесь не превышает 900 метров.

Темы: РумынияУкраинаоружие


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