Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Румынские пограничники нашли 2850 единиц оружия и боеприпасы в грузовике на границе с Украиной

Четверг, 27 мая 2021, 15:31
Румынские пограничники нашли 2850 единиц оружия и боеприпасы в грузовике на границе с Украиной
фото румынской полиции

Румынские пограничники задержали на границе с Украиной грузовик с 2850 единицами оружия и боеприпасов.

Об этом заявил министр внутренних дел Румынии Лючиан Боде, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HotNews.ro.

Пограничная полиция в Исакче (Тулче) нашла 143 ящика с оружием. Это были 2850 новых пистолетов с патронами.

 

Оружие было спрятано в грузовике с мебелью, которым управлял гражданин Украины. Глава МВД заявил, что это "рекордный захват" контрабандного оружия. Грузовик направлялся в Украине.

Паромная переправа через Дунай "Орловка – Исакча" на границе с Румынией работает с августа прошлого года.

Она обеспечивает прямой выход с юга Одесской области в Евросоюз. Переправа сооружена в самом узком месте Дуная – ширина реки здесь не превышает 900 метров.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РумынияУкраинаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Румыния
Правительство смягчило запрет на экспорт сахара: разрешило продавать в Румынию
Румыния подтвердила, что станет местом для подготовки украинцев на F-16
Германия поддержит стремление Румынии присоединиться к Шенгену уже в этом году – Шольц
Последние новости
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
Все новости...
Реклама: