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Волинські депутати просять заборонити "ОПЗЖ" та "Партію Шарія"

Четвер, 27 травня 2021, 15:58
Волинські депутати просять заборонити ОПЗЖ та Партію Шарія
Фото chesno.org

Депутати Волинської обласної ради просять заборонити діяльність політичних сил "ОПЗЖ" та "Партії Шарія". 

Джерело: місцеве видання "Конкурент"

Деталі: Відповідне звернення до президента, Верховної Ради та Мін’юсту ухвалили на засіданні у четвер.

Ініціатором рішення стала фракція "Свобода".

У тексті звернення зазначається, що "окрім боротьби, що ведеться за суверенітет на східних кордонах, є і внутрішній ворог, який розхитує ситуацію та підточує основи державотворення".

Депутати переконані, що "за проросійськими політиками завжди йдуть російська зброя і російські танки", тому щоб не допустити цього, необхідно "вже сьогодні заборонити діяльність рупорів Кремля".  

Вони вимагають підготувати та ухвалити законопроєкт та відповідні регуляторні акти, які би заборонили фактичну діяльність партій "Опозиційна платформа – За життя" та "Партія Шарія" – як таких, що "відстоюють і активно просувають інтереси російського агресора і є, по суті, колаборантами Кремля". 

"Українська правда" в Threads

Теми: ВолиньОПЗЖШарій
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