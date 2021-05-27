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Волынские депутаты просят запретить "ОПЗЖ" и "Партию Шария"

Четверг, 27 мая 2021, 15:58
Волынские депутаты просят запретить ОПЗЖ и Партию Шария
Фото chesno.org

Депутаты Волынского областного совета просят запретить деятельность политических сил "ОПЗЖ" и "Партии Шария".

Источник: местное издание "Конкурент"

Детали: Соответствующее обращение к президенту, Верховной Раде и Минюсту приняли на заседании в четверг.

Инициатором решения стала фракция "Свобода".

В тексте обращения отмечается, что "кроме борьбы, которая ведется за суверенитет на восточных границах, есть и внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства".

Депутаты убеждены, что "за пророссийскими политиками всегда идут российское оружие и российские танки", поэтому чтобы не допустить этого, необходимо "уже сегодня запретить деятельность рупоров Кремля".

Они требуют подготовить и принять законопроект и соответствующие регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Партия Шария", которые "отстаивают и активно продвигают интересы российского агрессора и являются, по сути, коллаборационистами Кремля".

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Темы: ВолыньОПЗЖШарий
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