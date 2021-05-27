Олена Притула пояснила, чому продала УП: Щоб злетіла, як ракета

Олена Притула пояснила, що продала "Українську правду" Томашу Фіалі для кращого майбутнього видання і щоб воно "злетіло, як ракета".

Джерело: лист читачам редакторки-засновниці "Української правди" Олени Притули, опублікований на сайті УП

Пряма мова: "Чому через 21 рік я прийняла рішення віддати УП?

Комусь може здатися це дрібницею, але як один із творців і власник УП, я перед собою ставила лише два невеликі завдання: забезпечити гарантовані щомісячні виплати зарплат, без затримок і гідного рівня, і підтримувати популярність і вплив на високому рівні, оскільки УП - це живий пам'ятник Гонгадзе, а тепер ще й Шеремету. УП буде існувати, ніхто не дозволить забути про наших убитих колег.

Із цими завданнями я впоралася. Але їх явно недостатньо для амбіцій сучасного передового медіа. Моя мрія, щоб УП злетіла, як ракета, щоб ми зібрали в одному місці найкращих журналістів країни, щоб зарплати цих журналістів викликали заздрість у піарників. І щоб слово журналістів знову набуло ваги. Все це під силу новому власнику УП. І нехай наразі це виглядає як мрія".

Деталі: За словами Притули, вона знає Фіалу як людину демократичних поглядів і близьких їй цінностей.

"Передаю дороге мені видання в хороші руки з твердою вірою в майбутнє. Знаю, що з ним "Українська правда" стане ще потужнішою, швидшою, технологічнішою, зміцниться в статусі безумовного лідера ринку", - зазначає вона.

Тепер уже колишня власниця видання зізнається, що мала змішані почуття перед тим, як відати УП - страх, невпевненість, смуток, радість, надію. І все це практично одночасно. "Щось схоже відчуваєш перед стрибком з парашутом. І завжди - перед надважливим рішенням у житті", - ділиться враженнями Олена Притула.

Також вона попереджає, що зміна власника мало що змінить у виданні - Севгіль Мусаєва залишається головним редактором, а сама Притула у найближчі два роки продовжить працювати з колективом.

"З гордістю зауважу, що ми - одне з небагатьох ЗМІ в Україні, хто може спиратися в своїй роботі на редакційну угоду між редакцією і власником, яка гарантує журналістам повну самостійність", - наголошує вона.

Поділилася Олена Притула і своїми планами на майбутнє. Вона планує надати по 100 тисяч доларів донькам Георгія Гонгадзе і виділити 250 тисяч доларів на стипендії імені Павла Шеремета для студентів і молодих журналістів. Порядок їх призначення і критерії відбору обіцяє повідомити окремо.

Ще 250 тисяч доларів підуть на діяльність навколо премії Георгія Гонгадзе. "Мені подобається, як розвивається премія, я безмежно ціную той факт, як багато людей, які не знали в житті Георгія, заново дізнаються про нього завдяки премії. Розчулює і те, як колеги ставляться до цієї нагороди", - каже Олена Притула.

Що було раніше: 26 травня редактор-засновник інтернет-видання "Українська правда" Олена Притула та генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала уклали угоду, за умовами якої 100% корпоративних прав на видання та всі його активи переходять до групи компаній Dragon Capital.

Того ж дня головний редактор УП Севгіль Мусаєва та Томаш Фіала підписали редакційну угоду. Сторони домовились про те, що редакційна політика видання та підходи до роботи залишаться без змін.