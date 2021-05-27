Алена Притула объяснила, почему продала УП: Чтобы взлетела, как ракета

Алена Притула объяснила, что продала "Украинскую правду" Томашу Фиале для лучшего будущего издания и чтобы оно "взлетело, как ракета".

Источник: письмо читателям редактора-основателя "Украинской правды" Алены Притулы, опубликованное на сайте УП

Прямая речь: "Почему через 21 год я приняла решение отдать УП?

Кому-то может показаться это мелочью, но как один из создателей и владелец УП, я перед собой ставила только две небольшие задачи: обеспечить гарантированные ежемесячные выплаты зарплат, без задержек и достойного уровня, и поддерживать популярность и влияние на высоком уровне, поскольку УП - это живой памятник Гонгадзе, а теперь еще и Шеремету. УП будет существовать, никто не позволит забыть о наших убитых коллегах.

С этими задачами я справилась. Но их явно недостаточно для амбиций современного передового медиа. Моя мечта, чтобы УП взлетела, как ракета, чтобы мы собрали в одном месте лучших журналистов страны, чтобы зарплаты этих журналистов вызывали зависть у пиарщиков. И чтобы слово журналистов снова приобрело вес. Все это под силу новому владельцу УП. И пусть пока что это выглядит как мечта".

Детали: По словам Притулы, она знает Фиалу как человека демократических взглядов и близких ей ценностей.

"Передаю дорогое мне издание в хорошие руки с твердой верой в будущее. Знаю, что с ним "Украинская правда" станет еще мощнее, быстрее, более технологичной, укрепится в статусе безусловного лидера рынка", - отмечает она.

Теперь уже бывшая владелица издания признается, что имела смешанные чувства, прежде чем отдать УП - страх, неуверенность, грусть, радость, надежду. И все это практически одновременно. "Что-то похожее испытываешь перед прыжком с парашютом. И всегда - перед важнейшим решением в жизни", - делится впечатлениями Алена Притула.

Также она предупреждает, что смена собственника мало что изменит в издании - Севгиль Мусаева остается главным редактором, а сама Притула в ближайшие два года продолжит работать с коллективом.

"С гордостью отмечу, что мы - одно из немногих СМИ в Украине, которое может опираться в своей работе на редакционное соглашение между редакцией и владельцем, которое гарантирует журналистам полную самостоятельность", - подчеркивает она.

Поделилась Алена Притула и своими планами на будущее. Она собирается выдать по 100 тысяч долларов дочерям Георгия Гонгадзе, еще 250 тысяч долларов планирует отдать на стипендии имени Павла Шеремета для студентов и молодых журналистов. Порядок их назначения и критерии отбора обещает сообщить отдельно.

Еще 250 тысяч долларов пойдут на деятельность вокруг премии Георгия Гонгадзе. "Мне нравится, как развивается премия, я бесконечно ценю тот факт, как много людей, которые не знали в жизни Георгия, заново узнают о нем благодаря премии. Умиляет и то, как коллеги относятся к этой награде", - говорит Алена Притула.

Что было раньше: 26 мая редактор-основатель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула и генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала заключили соглашение, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят в группу компаний Dragon Capital.

В тот же день главный редактор УП Севгиль Мусаева и Томаш Фиала подписали редакционное соглашение. Стороны договорились о том, что редакционная политика издания и подходы к работе останутся без изменений.