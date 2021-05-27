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Окупанти не дотримуються умов розведення військ на трьох ділянках – ООС

Четвер, 27 травня 2021, 17:36

Російські окупанти систематично порушують умови та порядок розведення сил на ділянках "Станиця Луганська", "Золоте" та "Петрівське". 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Вказується, що патрулі спостерігачів щоденно фіксують у цих районах членів збройних формувань РФ, зокрема, в супроводженні цивільних осіб в медичних костюмах. 

Також на цих ділянках фіксується переміщення автомобілів. 

Усього, з початку травня зафіксовано 304 особи, які в різний час знаходилися в п’ятикілометровій зоні навколо ділянок розведення. З них 188 осіб перебували безпосередньо на ділянках розведення. 

Із січня цього року біля КПВВ "Золоте" окупанти розмістили контейнери невідомого призначення. 

Окрім того, зафіксовано випадки дообладнання найманцями позицій у безпосередній близькості до районів розведення.

Українські військові також повідомляють, що супутньою складовою порушень на ділянках розведення є глушіння найманцями РФ польотів БПЛА Місії під час завчасно анонсованих та запланованих польотів над цими районами. 

У штабі кажуть, що російські найманці вдаються до штучного загострення обстановки поблизу ділянки розведення та збільшують кількість порушень режиму припинення вогню, провокуючи підрозділи Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь.

Кремлівські маріонетки також блокують  відкриття КПВВ "Золоте" та "Щастя", намагаючись тиснути таким чином на Україну під час засідань Тристоронньої контактної групи.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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