Окупанти не дотримуються умов розведення військ на трьох ділянках – ООС

Російські окупанти систематично порушують умови та порядок розведення сил на ділянках "Станиця Луганська", "Золоте" та "Петрівське".

Джерело: штаб ООС

Деталі: Вказується, що патрулі спостерігачів щоденно фіксують у цих районах членів збройних формувань РФ, зокрема, в супроводженні цивільних осіб в медичних костюмах.

Також на цих ділянках фіксується переміщення автомобілів.

Усього, з початку травня зафіксовано 304 особи, які в різний час знаходилися в п’ятикілометровій зоні навколо ділянок розведення. З них 188 осіб перебували безпосередньо на ділянках розведення.

Із січня цього року біля КПВВ "Золоте" окупанти розмістили контейнери невідомого призначення.

Окрім того, зафіксовано випадки дообладнання найманцями позицій у безпосередній близькості до районів розведення.

Українські військові також повідомляють, що супутньою складовою порушень на ділянках розведення є глушіння найманцями РФ польотів БПЛА Місії під час завчасно анонсованих та запланованих польотів над цими районами.

У штабі кажуть, що російські найманці вдаються до штучного загострення обстановки поблизу ділянки розведення та збільшують кількість порушень режиму припинення вогню, провокуючи підрозділи Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь.

Кремлівські маріонетки також блокують відкриття КПВВ "Золоте" та "Щастя", намагаючись тиснути таким чином на Україну під час засідань Тристоронньої контактної групи.