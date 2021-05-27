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Оккупанты не соблюдают условий разведения войск на трех участках – ООС

Четверг, 27 мая 2021, 17:36

Российские оккупанты систематически нарушают условия и порядок разведения сил на участках "Станица Луганская", "Золотое" и "Петровское".

Источник: штаб ООС

Детали: Указывается, что патрули наблюдателей ежедневно фиксируют в этих районах членов вооруженных формирований РФ, в частности, в сопровождении гражданских лиц в медицинских костюмах.

Также на этих участках фиксируется перемещения автомобилей.

Всего, с начала мая зафиксировано 304 человека, которые в разное время находились в пятикилометровой зоне вокруг участков разведения. Из них 188 человек находились непосредственно на участках разведения.

С января этого года у КПВВ "Золотое" оккупанты разместили контейнеры неизвестного назначения.

Кроме того, зафиксированы случаи дооборудование наемниками позиций в непосредственной близости от районов разведения.

Украинские военные также сообщают, что сопутствующей составляющей нарушений на участках разведения является глушения наемниками РФ полетов БПЛА Миссии во время заблаговременно анонсированных и планируемых полетов над этими районами.

В штабе говорят, что русские наемники прибегают к искусственному обострению обстановки вблизи участка разведения и увеличивают количество нарушений режима прекращения огня, провоцируя подразделения Вооруженных Сил Украины на открытие огня.

Кремлевские марионетки также блокируют открытие КПВВ "Золотой" и "Счастье", пытаясь давить таким образом на Украине во время заседаний Трехсторонней контактной группы.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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