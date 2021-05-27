Нардепів просять вплинути на хаотичну забудову

Міністерство культури та інформаційної політики разом із рядом ОДА, представниками місцевої влади та іншими просять народних депутатів невідкладно розглянути законопроекти про протидію хаотичній забудові.

Джерело: звернення Мінкульту

Деталі: Підписанти звернення наголошують, що недосконалість законодавства у сфері охорони культурної спадщини призводить до руйнування та знищення унікальних історичних місць та пам'яток культури.

Саме тому просять народних обранців взятись за це питання. Йдеться про зареєстровані у Верховній Раді законопроекти про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання руйнуванню та знищенню нерухомої культурної спадщини (№ 4561) та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за руйнування та знищення нерухомої культурної спадщини та порушення традиційного характеру середовища (№ 4562).

Вказані ініціативи мають на меті:

Ввести кримінальну та посилити адміністративну відповідальність за злочини у сфері охорони культурної спадщини;

Значно підвищити штрафи за руйнування і знищення пам’яток культури;

Розширити коло осіб, які можуть складати протоколи за порушення;

Зменшити кількість погоджень і дозвільних процедур з 25 до 6, що автоматично прибирає ризики зловживань;

Створити прозорі умови для забудовників та цифровізувати всі процеси у цій сфері;

Створити відкритий реєстр нерухомої культурної спадщини;

Чітко і зрозуміло розмежувати повноваження та встановити єдині правила для всіх;

Запровадити спеціальну систему державного контролю та нагляду у сфері охорони культурної спадщини;

Передати окремі повноваження у сфері охорони культурної спадщини органам місцевого самоврядування.

Наразі до звернення доєднались Міністерство культури та інформаційної політики разом з Кіровоградською, Хмельницькою, Рівненською, Чернівецькою, Запорізькою, Миколаївською, Сумською, Тернопільською, Житомирською, Харківською, Дніпропетровською, Вінницькою, Черкаською, Львівською, Закарпатською, Одеською, Полтавською державними адміністраціями.

Також підтримали ініціативу мери Тульчина, Чернігова, Сум, Львова, Одеси, голови територіальних громад, Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування "Асоціація сільських, селищних рад та об’єднаних громад України".

Серед інших підписались під зверненням ряд історичних та етнографічних заповідників, зокрема, "Софія Київська", "Кам’янець", "Гетьманська столиця", "Поле Берестецької битви", "Хотинська фортеця", "Чернігів Стародавній".

У переліку також є Національний художній музей, Національний музей історії України у Другій світовій війні, Національний музей історії України та інші.

Список підписантів оновлюється та доповнюється.

Чому це важливо: У квітня у Києві знесли історичний будинок Уткіна, після чого правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Такі випадки непоодинокі. На місці ж історичних будівель з’являються багатоповерхівки або торгові центри.

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