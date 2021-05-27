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Нардепов просят повлиять на хаотичную застройку

Четверг, 27 мая 2021, 18:16
Нардепов просят повлиять на хаотичную застройку
Снесенный дом Уткина, фото Эльдара Сарахмана

Министерство культуры и информационной политики вместе с рядом ОГА, представителями местной власти и другими просят народных депутатов безотлагательно рассмотреть законопроекты о противодействии хаотичной застройке.

Источник: обращение Минкульта

Детали: Подписанты обращения подчеркивают, что несовершенство законодательства в области охраны культурного наследия приводит к разрушению и уничтожению уникальных исторических мест и памятников культуры.

Именно поэтому просят народных избранников взяться за этот вопрос. Речь идет о зарегистрированных в Верховной Раде законопроектах о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения разрушения и уничтожения недвижимого культурного наследия (№ 4561) и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за разрушение и уничтожение недвижимого культурного наследия и нарушение традиционного характера среды (№ 4562).

Цель указанных законопроектов называют:

  • Ввести уголовную и усилить административную ответственность за преступления в сфере охраны культурного наследия;
  • Значительно повысить штрафы за разрушение и уничтожение памятников культуры;
  • Расширить круг лиц, которые могут составлять протоколы за нарушение;
  • Уменьшить количество согласований и разрешительных процедур с 25 до 6, что автоматически убирает риски злоупотреблений;
  • Создать прозрачные условия для застройщиков и цифровизировать все процессы в этой сфере;
  • Создать открытый реестр недвижимого культурного наследия;
  • Четко и понятно разграничить полномочия и установить единые правила для всех;
  • Ввести специальную систему государственного контроля и надзора в сфере охраны культурного наследия;
  • Передать отдельные полномочия в сфере охраны культурного наследия органам местного самоуправления.

Сейчас к обращению присоединились Министерство культуры и информационной политики вместе с Кировоградской, Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Житомирской, Харьковской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Львовской, Закарпатской, Одесской, Полтавской государственными администрациями.

Также поддержали инициативу мэры Тульчина, Чернигова, Сум, Львова, Одессы, председатели территориальных общин, Всеукраинского ассоциация органов местного самоуправления "Ассоциация сельских, поселковых советов и объединенных общин Украины".

Среди других подписались под обращением ряд исторических и этнографических заповедников, в частности, "София Киевская", "Каменец", "Гетманская столица", "Поле Берестецкой битвы", "Хотинская крепость", "Чернигов Стародавний".

В перечне также есть Национальный художественный музей, Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, Национальный музей истории Украины и другие.

Список подписантов обновляется и дополняется.

Почему это важно: В апреле в Киеве снесли историческое здание Уткина, после чего правоохранители открыли уголовное производство. Такие случаи не редкость. На месте же исторических зданий появляются многоэтажки или торговые центры.

Читайте также: Каким должно быть противодействие хаотичной застройке и уничтожению культурных сооружений

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Украинская правда
Темы: строительствоисториякультураМинкультуры
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