Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Нацрада оштрафувала "112 Україна", "НАШ" і NEWSONE за мову ворожнечі і Азарова в ефірі

Четвер, 27 травня 2021, 18:39

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оштрафувала телеканали "112 Україна", "НАШ" і NEWSONE за мову ворожнечі в ефірі.  

Джерело: пресслужба Нацради

Деталі: NEWSONE оштрафували на 114 тисяч гривень через поширення у своєму ефірі мови ворожнечі стосовно україномовного населення країни. 

Висловлювання прозвучали 4 січня із вуст гостя програми "Епіцентр української політики" В’ячеслава Піховшека, який назвав "бандерівсько-орієнтоване національне суспільство України" ворогами російськомовного населення.

"112 Україна" отримав штраф у 100 тисяч гривень за висловлювання Петра Симоненка.

Симоненко 29 січня у передачі "Голос народу" заявив, що на Донбасі триває "громадянська війна". За його словами,  ініціаторами "гражданской войны" були "украинские националисты и неофашисты", яких підтримали США.

Телеканал "НАШ" отримав два штрафи: 114 тисяч гривень за трансляцію дискримінаційних щодо ЗСУ висловлювань Олени Бондаренко та 114 тисяч гривень за слова прем’єра часів Віктора Януковича Миколи Азарова.

Зокрема, народна депутатка V-VII скликань Ради Бондаренко заявила, що всі військовослужбовці ЗСУ є "злочинцями" і "порушниками присяги", що вони є відповідальними за ведення бойових дій проти "власного народу".

Азаров в передачі "Марафон" 15 і 16 грудня 2020 року заявив, що використання Міноборони Збройних сил – це "кримінальний злочин", а добровольчі батальйони є "військовими злочинцями".

Також Азаров заперечував російську агресію проти України та участь збройних сил РФ та зброї росіян на Донбасі.

Крім того, телеканалу призначили перевірку через розпалювання національної і релігійної ворожнечі.

Так, 4 травня в ефірі ток-шоу "Марафон" Симоненко стверджував, що на Донбасі триває внутрішній конфлікт – "громадянська війна", "гражданское противостояние на Донбассе".

Через висловлювання Симоненка до регулятора звернулася Служба безпеки.

Українська правда
Теми: телебаченняштрафиАзаров


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Туреччина змусила союзників по НАТО пом’якшити позицію щодо Білорусі – ЗМІ

Нацрада оштрафувала "112 Україна", "НАШ" і NEWSONE за мову ворожнечі і Азарова в ефірі

Болгарія оновила умови в'їзду для українців з 1 червня

Контррозвідка СБУ затримала в Києві злочинця з Молдови

Ексглава КС Тупицький через ВАКС домігся "зарплатної" справи проти Головатого

фотоБойовики "відкрили справу" проти Протасевича, звинувачують в особливо тяжких злочинах

Усі новини...
телебачення
У прикордонних селах немає українського телебачення – глава Держспецзв'язку
До 12 безкоштовних каналів: в Україні створять систему державного мультиплексу
Підсанкційний канал "Z ZIK" оштрафували за заклики до війни
Останні новини
20:34
В ОП назвали "фантазіями" текст законопроєкту про олігархів, опублікований в ЗМІ
20:11
Пістолети та набої, затримані румунами на кордоні з Україною, не є контрабандою – джерело
20:10
Туреччина змусила союзників по НАТО пом’якшити позицію щодо Білорусі – ЗМІ
19:59
Вірменія пропонує розмістити міжнародних спостерігачів на кордоні з Азербайджаном
19:56
Перша ліцензована компанія почала видобуток бурштину на Рівненщині
19:38
ВідеоУ столиці сталася масштабна ДТП: дісталось вантажівкам Нацгвардії
19:09
Прем'єр Словаччини відвідає Україну в п'ятницю
19:08
Офіційний курс: гривня зміцнилась
19:05
Прокурори Молдови попросили Україну допомогти в розслідуванні викрадення Чауса
19:04
Заборона імпорту електроенергії з Білорусі та РФ прискорить євроінтеграцію – Галущенко
Усі новини...