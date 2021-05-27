Нацрада оштрафувала "112 Україна", "НАШ" і NEWSONE за мову ворожнечі і Азарова в ефірі

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оштрафувала телеканали "112 Україна", "НАШ" і NEWSONE за мову ворожнечі в ефірі.

Джерело: пресслужба Нацради

Деталі: NEWSONE оштрафували на 114 тисяч гривень через поширення у своєму ефірі мови ворожнечі стосовно україномовного населення країни.

Висловлювання прозвучали 4 січня із вуст гостя програми "Епіцентр української політики" В’ячеслава Піховшека, який назвав "бандерівсько-орієнтоване національне суспільство України" ворогами російськомовного населення.

"112 Україна" отримав штраф у 100 тисяч гривень за висловлювання Петра Симоненка.

Симоненко 29 січня у передачі "Голос народу" заявив, що на Донбасі триває "громадянська війна". За його словами, ініціаторами "гражданской войны" були "украинские националисты и неофашисты", яких підтримали США.

Телеканал "НАШ" отримав два штрафи: 114 тисяч гривень за трансляцію дискримінаційних щодо ЗСУ висловлювань Олени Бондаренко та 114 тисяч гривень за слова прем’єра часів Віктора Януковича Миколи Азарова.

Зокрема, народна депутатка V-VII скликань Ради Бондаренко заявила, що всі військовослужбовці ЗСУ є "злочинцями" і "порушниками присяги", що вони є відповідальними за ведення бойових дій проти "власного народу".

Азаров в передачі "Марафон" 15 і 16 грудня 2020 року заявив, що використання Міноборони Збройних сил – це "кримінальний злочин", а добровольчі батальйони є "військовими злочинцями".

Також Азаров заперечував російську агресію проти України та участь збройних сил РФ та зброї росіян на Донбасі.

Крім того, телеканалу призначили перевірку через розпалювання національної і релігійної ворожнечі.

Так, 4 травня в ефірі ток-шоу "Марафон" Симоненко стверджував, що на Донбасі триває внутрішній конфлікт – "громадянська війна", "гражданское противостояние на Донбассе".

Через висловлювання Симоненка до регулятора звернулася Служба безпеки.