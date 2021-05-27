Нацсовет оштрафовал "112 Украина", "НАШ" и NEWSONE за язык вражды и Азарова в эфире
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовала телеканалы "112 Украина", "НАШ" и NEWSONE за язык вражды в эфире.
Источник: пресс-служба Нацсовета
Детали: NEWSONE оштрафовали на 114 тысяч гривен за распространение в своем эфире языка вражды в отношении украиноязычного населения страны.
Высказывания прозвучали 4 января из уст гостя программы "Эпицентр украинской политики" Вячеслава Пиховшека, который назвал "бандеровско-ориентированное национальное общество Украины" врагами русскоязычного населения.
"112 Украина" получил штраф в 100 тысяч гривен за высказывания Петра Симоненко.
Симоненко 29 января в передаче "Голос народа" заявил, что на Донбассе продолжается "гражданская война". По его словам, инициаторами "гражданской войны" были "украинские националисты и неофашисты", которых поддержали США.
Телеканал "НАШ" получил два штрафа: 114 тысяч гривен за трансляцию дискриминационных относительно ВСУ высказываний Елены Бондаренко и 114 тысяч гривен из-за слов премьера времен Виктора Януковича Николая Азарова.
В частности, народный депутат V-VII созывов Рады Бондаренко заявила, что все военнослужащие ВСУ являются "преступниками" и "нарушителями присяги", что они ответственны за ведение боевых действий против "собственного народа".
Азаров в передаче "Марафон" 15 и 16 декабря 2020 года заявил, что использование Минобороны Вооруженных сил - это "уголовное преступление", а добровольческие батальоны являются "военными преступниками".
Также Азаров отрицал российскую агрессию против Украины и участие вооруженных сил РФ и оружия россиян на Донбассе.
Кроме того, телеканалу назначили проверку из-за разжигания национальной и религиозной розни.
Так, 4 мая в эфире ток-шоу "Марафон" Симоненко утверждал, что на Донбассе продолжается внутренний конфликт - "гражданская война", "гражданское противостояние на Донбассе".
Из-за высказываний Симоненко к регулятору обратилась Служба безопасности.