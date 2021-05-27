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Нацсовет оштрафовал "112 Украина", "НАШ" и NEWSONE за язык вражды и Азарова в эфире

Четверг, 27 мая 2021, 18:39
Нацсовет оштрафовал 112 Украина, НАШ и NEWSONE за язык вражды и Азарова в эфире

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовала телеканалы "112 Украина", "НАШ" и NEWSONE за язык вражды в эфире.

Источник: пресс-служба Нацсовета

Детали: NEWSONE оштрафовали на 114 тысяч гривен за распространение в своем эфире языка вражды в отношении украиноязычного населения страны.

Высказывания прозвучали 4 января из уст гостя программы "Эпицентр украинской политики" Вячеслава Пиховшека, который назвал "бандеровско-ориентированное национальное общество Украины" врагами русскоязычного населения.

"112 Украина" получил штраф в 100 тысяч гривен за высказывания Петра Симоненко.

Симоненко 29 января в передаче "Голос народа" заявил, что на Донбассе продолжается "гражданская война". По его словам, инициаторами "гражданской войны" были "украинские националисты и неофашисты", которых поддержали США.

Телеканал "НАШ" получил два штрафа: 114 тысяч гривен за трансляцию дискриминационных относительно ВСУ высказываний Елены Бондаренко и 114 тысяч гривен из-за слов премьера времен Виктора Януковича Николая Азарова.

В частности, народный депутат V-VII созывов Рады Бондаренко заявила, что все военнослужащие ВСУ являются "преступниками" и "нарушителями присяги", что они ответственны за ведение боевых действий против "собственного народа".

Азаров в передаче "Марафон" 15 и 16 декабря 2020 года заявил, что использование Минобороны Вооруженных сил - это "уголовное преступление", а добровольческие батальоны являются "военными преступниками".

Также Азаров отрицал российскую агрессию против Украины и участие вооруженных сил РФ и оружия россиян на Донбассе.

Кроме того, телеканалу назначили проверку из-за разжигания национальной и религиозной розни.

Так, 4 мая в эфире ток-шоу "Марафон" Симоненко утверждал, что на Донбассе продолжается внутренний конфликт - "гражданская война", "гражданское противостояние на Донбассе".

Из-за высказываний Симоненко к регулятору обратилась Служба безопасности.

Украинская правда

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Темы: телевидениештрафыАзаров
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