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Путіну показали макет військового музею-велетня, що побудують під Москвою

Четвер, 27 травня 2021, 18:45
Путіну показали макет військового музею-велетня, що побудують під Москвою

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу показав президенту Росії Володимиру Путіну макет найбільшого в країні музею збройних сил у формі величезної зірки, який планують побудувати під Москвою. Площа - майже 150 тисяч квадратних метрів.

Джерело: трансляція каналу "Росія 24"

Деталі: Презентація відбулася в четвер у Сочі.

За словами Шойгу, хоча в Москві вже є один військовий музей, нова споруда необхідна, щоб розмістити 740 тисяч експонатів, які зберігаються в запасниках інших музеїв по всій країні. Тільки стрілецької зброї з різних воєн накопичилося 43 тисячі.

 

У кожному з променів зірки-музею, продовжив Шойгу, буде щось на кшталт театру, присвяченого різним битвам. На території навколо будівлі розмістяться бронетехніка, авіація і "багато, багато іншого".

Також біля музею розташуються майстерні, які будуть кожні пів року міняти експозицію.

Прослухавши презентацію, Путін сказав: "Дуже добре. Макет красивий" і назвав об'єкт "живим музеєм".

Передісторія: За даними російської служби ВВС, музей уже почали будувати у підмосковному парку "Патріот".

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосіямузеї
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