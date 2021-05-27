Міністр оборони РФ Сергій Шойгу показав президенту Росії Володимиру Путіну макет найбільшого в країні музею збройних сил у формі величезної зірки, який планують побудувати під Москвою. Площа - майже 150 тисяч квадратних метрів.

Джерело: трансляція каналу "Росія 24"

Деталі: Презентація відбулася в четвер у Сочі.

За словами Шойгу, хоча в Москві вже є один військовий музей, нова споруда необхідна, щоб розмістити 740 тисяч експонатів, які зберігаються в запасниках інших музеїв по всій країні. Тільки стрілецької зброї з різних воєн накопичилося 43 тисячі.

У кожному з променів зірки-музею, продовжив Шойгу, буде щось на кшталт театру, присвяченого різним битвам. На території навколо будівлі розмістяться бронетехніка, авіація і "багато, багато іншого".

Також біля музею розташуються майстерні, які будуть кожні пів року міняти експозицію.

Прослухавши презентацію, Путін сказав: "Дуже добре. Макет красивий" і назвав об'єкт "живим музеєм".

"Уникальность этого сооружения в том, что мы предполагаем сделать в каждом из крыльев исторический театр, в котором, скажем, здесь – Бородинское сражение. Это будет самый крупный музей – почти 150 тыс кв м": Шойгу представил Путину проект музейного комплекса в парке "Патриот" pic.twitter.com/g7J7odPYmi — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 27, 2021

Передісторія: За даними російської служби ВВС, музей уже почали будувати у підмосковному парку "Патріот".