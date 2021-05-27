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Путину показали макет военного музея-гиганта, строящегося под Москвой

Четверг, 27 мая 2021, 18:45

Министр обороны РФ Сергей Шойгу показал президенту России Владимиру Путину макет крупнейшего в стране музея вооруженных сил в форме огромной звезды, который планируют построить под Москвой. Площадь – почти 150 тысяч квадратных метров.

Источник: трансляция канала "Россия 24"

Детали: Презентация состоялась в четверг в Сочи. Площадь територии

По словам Шойгу, хотя в Москве уже есть один военный музей, новое сооружение необходимо, чтобы разместить 740 тысяч экспонатов, которые хранятся в запасниках других музеев по всей стране. Только стрелкового оружия с разных войн накопилось 43 тысячи.

 

В каждом из лучей звезды-музея, продолжил Шойгу, будет что-то на подобие театра, посвященного разным сражениям. На территории вокруг здания разместятся бронетехника, авиация и "многое, много другое".

Также возле музея расположатся мастерские, которые будут каждые полгода менять экспозицию.

Прослушав презентацию, Путин заключил: "Отлично. Макет красивый" и назвал объект "живим музеем".

Предыстория: По данным русской службы ВВС, музей уже начали строить в подмосковном парке "Патриот".

Евгений Кизилов, УП
Темы: ПутинРосcиямузеи


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