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Пістолети та набої, затримані румунами на кордоні з Україною, не є контрабандою – джерело

Четвер, 27 травня 2021, 20:11
Пістолети та набої, затримані румунами на кордоні з Україною, не є контрабандою – джерело

Вантажівка з пістолетами та набоями, затримана на румунському кордоні, слідувала в Україну транзитом із Туреччини, а її вміст не є контрабандою.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Пряма мова Демченка: "Вантажівка слідувала з Туреччини транзитом через Румунію в Україну, ДПСУ звернулася до румунських колег для надання більш повної інформації щодо цього затримання. Ті в свою чергу підтвердили, що вантажівка рухалась в Україну, а також зазначили наступне: "в пункті пропуску констатовано, що водій автомобіля не дотримувався законних положень, які регламентують перевезення транзитом територією Румунії даного вантажу".

Деталі: Речник ДПСУ зазначив, що інших деталей та роз’яснень румунська сторона не надала.

Водночас, за даними джерела УП, представники прикордонної поліції Румунії затримали вантажівку з причепом ще 25 травня, а затримані 2850 одиниць пістолетів типу "Флобер" фактично не є вогнепальною зброєю.

За словами співрозмовника УП, товар, разом із патронами у 143 ящиках був офіційно задекларований і прямував до Одеси для реалізації через мережу легальних магазинів мисливської та спортивної зброї.

Що передувало: 27 травня румунські ЗМІ повідомили про затримання на кордоні з Україною вантажівки з 2850 одиницями зброї і боєприпасів.

Зазначалося, що прикордонна поліція в Ісакча (Тулче) знайшла 143 ящика зі зброєю: 2850 нових пістолетів із патронами. Глава МВС Румунії, якого цитували ЗМІ, заявив, що це "рекордне захоплення контрабандної зброї".

Українська правда

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Теми: кордонПрикордонна службаРумунія
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